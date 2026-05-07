Чтобы растения возвращались каждый год, не стоит спешить с уборкой сухих стеблей и коробочек. Когда они созреют и высохнут, семена сами рассыпятся по клумбе. Об этом пишет Gardening Know How.

Что посеять в саду один раз, чтобы потом цвело ежегодно?

Нигелла

Нигелла дамасская получила свое романтическое название благодаря нежным пушистым цветам синих, розовых и белых оттенков. Ее ажурная листва добавляет клумбам легкости и мягкости. Растение вырастает до 25 – 40 сантиметров, любит солнце и хорошо дренированную почву.

Оно почти не страдает от вредителей и прекрасно гармонирует с розами и лилиями. После цветения нигелла образует декоративные коробочки, которые хороши даже зимой.

Нигеллу лучше высевать сразу на постоянное место, потому что она плохо переносит пересадку / Фото Pinterest

Лунария

В первый год растение формирует листья, а на второй – покрывается фиолетовыми или белыми цветами, которые привлекают бабочек. Она хорошо растет в полутени, любит прохладу и влажную рыхлую почву. Лунария легко размножается самосевом и даже может стать слишком активной в больших клумбах.

Лунарию также называют "серебряными долларами" из-за ее круглых прозрачных семенных коробочек / Фото Pinterest

Кобея лазящая

Это эффектное вьющееся растение с крупными колокольчатыми цветами, которые меняют цвет от зеленоватого до насыщенно-фиолетового. Ее высевают весной после заморозков. За сезон лиана может вырасти до 10 метров, поэтому ей нужна прочная опора – шпалера или забор.

Кобея прекрасно подходит для создания живой зеленой ширмы / Фото Pinterest

Фландрийские маки

Они легко рассеиваются сами и хорошо растут даже на бедных почвах. Семена не нужно заглублять – достаточно рассыпать их по поверхности солнечного участка. Растения устойчивы к засухе и прекрасно подходят для естественных цветочных лугов.

Эти ярко-красные маки с тонкими лепестками считаются символом выносливости / Фото Pinterest

Аквилегия

Это недолговечный многолетник, который активно самосеется. Растение любит солнце или легкую тень, влажную почву и хорошо привлекает колибри и насекомых-опылителей. Новые сеянцы могут удивлять неожиданными цветами из-за переопыления.

Аквилегия, или "бабушкин чепчик", имеет сказочные цветы необычной формы / Фото Pinterest

Вербена буэнос-айресская

Вербена буэнос-айресская цветет от середины лета до первых морозов и очень нравится бабочкам.

Вербена любит солнечные места, жару и хорошо переносит засуху. Она легко рассеивается самостоятельно, а молодые растения просто пересадить весной в нужное место.

Вербена буэнос-айресская – высокое растение с нежными фиолетовыми соцветиями, которые будто "плывут" над клумбой / Фото Pinterest

Шалфей мускатный

В первый год он формирует крупные бархатные листья, а на второй – высокие цветоносы розовых, сиреневых или белых оттенков. Растение очень ароматное, привлекает пчел и бабочек, хорошо переносит засуху и почти не интересует оленей и вредителей. Высохшие соцветия остаются декоративными даже зимой, а семена легко прорастают на следующий год.

Шалфей мускатный – настоящая королева среди декоративных шалфеев / Фото Pinterest

Какие еще красивые растения самосеются?

Садоводы объясняют, что самосеющие многолетники не только экономят время, но и придают саду более естественный вид. Часто они сами "выбирают" лучшие места для роста и с каждым сезоном цветут все лучше. Об этом пишет Martha Stewart.

Среди растений, которые самосеются есть такие:

Эхинацея лимонно-желтая

Компактная эхинацея с яркими желтыми цветами привлекает бабочек и пчел. Любит солнце и хорошо дренированную почву.

Эхинацея лимонно-желтая / Фото Pinterest

Гайлардия

Это растение похоже на маленький подсолнечник и имеет красно-желтые цветы. Она выдерживает жару, засуху и бедную почву, а новые сеянцы часто сами заполняют пустые места на клумбе.

Гайлардия / Фото Pinterest

Кореопсис

Кореопсис цветет все лето желтыми или розовыми цветами, похожими на ромашки. Растение неприхотливое и постепенно разрастается благодаря самосеву.

Кореопсис / Фото Pinterest

Монарда

Монарда привлекает пчел и бабочек яркими розовыми, красными и сиреневыми цветами. Она разрастается как корнями, так и семенами.

Монарда /Фото Pinterest

Асклепиас

Растение с ярко-оранжевыми цветами является прекрасным источником нектара для бабочек. Любит солнечные участки и хорошо дренированную почву.

Асклепиас / Фото Pinterest

Пенстемон

Пенстемон образует высокие цветоносы розовых, синих и фиолетовых оттенков. Его особенно любят колибри, а молодые растения легко пересаживать.

Пенстемон / Фото Pinterest

Рудбекия

Рудбекия известна своими желтыми цветами с темной серединкой. Она привлекает опылителей, а семена легко прорастают в следующем году.

Рудбекия / Фото Pinterest

Дымок прерий

Это растение образует нежно-розовые цветы, а после цветения – пушистые семенные головки, похожие на легкий дым. Именно они помогают растению постепенно распространяться по саду.

Дымок прерий / Фото Pinterest

Какие растения посадить в мае, чтобы они цвели все лето?

Май – прекрасное время для высадки цветов, которые будут украшать сад все лето.

Садовник Адам Киртланд советует обратить внимание на хризантемы, сенетти и гейхеру – их можно купить уже подрощенными и сразу высадить во дворе или на клумбе.

Хризантемы цветут до морозов, сенетти почти не требует ухода, а гейхера после обрезки может зацвести повторно в конце лета.