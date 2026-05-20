Старший садівник Ной Мейбі зазначає, що саме зараз ідеальний момент, щоб підв'язувати молоді пагони, бо вони ще м'які й легко формуються. Пізніше стебла затвердіють, і їх легко зламати. Про це пише Express.

Що робити, аби троянди давали більше квітів?

Один простий прийом може значно збільшити кількість квітів на трояндах. Суть його полягає у формуванні напрямку росту троянд. Якщо не давати пагонам рости лише вгору, а м'яко спрямовувати їх під кутом або горизонтально, рослина починає витрачати енергію не на ріст угору, а на утворення бічних пагонів. Саме на цих бічних гілках з'являється більше квітів.

Отже, садівники радять у травні:

підв'язувати троянди, спрямовувати їх по опорах;

за можливості розміщувати пагони горизонтально, виправляти ті, що вибилися за межі конструкції;

фіксувати молоді гілки, поки вони ще гнучкі.

Також варто регулярно видаляти зів'ялі квіти, щоб стимулювати нове цвітіння.

6 рослин-компаньйонів, які допоможуть трояндам краще рости

Правильно підібрані "сусіди" допомагають трояндам рости здоровішими, квітнути довше та менше страждати від шкідників. Про це пише Real Simple.

Лаванда

Лаванда не лише гармонійно поєднується із трояндами, а й допомагає відлякувати попелицю та білокрилку. Також вона приваблює бджіл і запилювачів.

Самшит

Цей вічнозелений чагарник створює гарне тло для троянд, підкреслюючи яскравість їхніх квітів. Він добре піддається формуванню, тому його часто використовують у декоративному озелененні.

Клематис

Плетиста рослина, яка може "переплітатися" з трояндами на арках і опорах. Має багато сортів і додає саду вертикального об'єму та кольору.

Котовник

Це ароматна рослина, яка приваблює корисних комах і хижаків-шкідників.

Чорнобривці

Це яскраві однорічні квіти, які відлякують шкідників, зокрема нематод і білокрилку. Вони добре ростуть на сонячних ділянках і додають кольору саду.

Герань

Довго квітне протягом усього літа та допомагає відлякувати шкідників, зокрема японських жуків і попелиць.

Коли потрібно обрізати троянди?

Щоб троянди влітку рясно цвіли, у березні їм потрібно провести обрізку – це головний етап догляду. Обрізка допомагає їй краще розвиватися і стимулює більш рясне цвітіння. Садівник Вільям Мітчелл радить не затягувати з процедурою і робити її наприкінці зими або на початку весни – у цей період троянди найкраще відновлюються.

Під час обрізки видаляють старі, сухі, слабкі та пошкоджені гілки, адже вони лише забирають поживні речовини. Зрізи роблять трохи вище бруньки, яка спрямована назовні, щоб кущ ріс рівномірно й не загущувався.