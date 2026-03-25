Хоча навесні здається, що рослина ще "спить", насправді вона вже готується до росту. Обрізка допомагає трояндам швидше розвиватися і сприяє рясному цвітінню. Про це пише Express.
Що зробити у березні, аби троянди пишно цвіли?
Садівник Вільям Мітчелл радить не зволікати й завершити обрізку наприкінці зими або на початку весни – саме тоді троянди найкраще реагують і активно пускають нові пагони.
Старі та сухі гілки лише заважають: вони забирають світло й поживні речовини, тому їх варто прибрати.
Під час обрізки видаляють усе слабке, пошкоджене й зайве – так кущ стане густішим і здоровішим до літа.
Зріз краще робити трохи вище бруньки, яка "дивиться" назовні — тоді нові пагони ростимуть правильно і кущ не буде надто загущеним.
Важливо різати акуратно, залишаючи гарну форму, щоб повітря вільно проходило всередині.
На початку сезону троянди треба добре полити
Як доглядати за трояндами навесні: 5 кроків
Навесні троянди потребують базового догляду, щоб добре рости й рясно цвісти. Насправді вони не такі вибагливі, як здається, але кілька простих кроків допоможуть уникнути проблем у сезоні. Про це пише The Spruce.
Спочатку потрібно зняти зимове укриття, коли вже немає морозів. Треба прибрати мульчу, листя чи солому, щоб рослина могла "дихати" і не пріла.
Далі – обрізка.
Після цього троянди варто підживити. Підійде будь-яке універсальне добриво – це допоможе рослині швидше відновитися після зими та активно рости.
Також важливо подбати про захист від хвороб і шкідників. Навесні можна обробити кущі спеціальними засобами, щоб запобігти грибковим інфекціям і появі комах.
На початку сезону троянди потрібно добре полити, а потім поливати регулярно – приблизно 1 – 2 рази на тиждень.
Якщо дотримуватися цих простих правил, троянди швидко оживуть після зими й порадують рясним цвітінням.
3 типи дерев, які не можна білити навесні
Навесні багато хто білить дерева, щоб захистити кору від сонця, морозів і шкідників. Але це підходить не всім.
Молоді дерева краще не білити – їхня тонка кора може постраждати від вапна.
Також обережно варто ставитися до кісточкових дерев (вишня, абрикос, персик) і декоративних – у них ніжна кора, яку легко пошкодити.
Інші дерева треба білити восени, а наприкінці зими – лише оновлювати захист. Після квітня це вже майже не має сенсу.
Білять стовбур і нижні гілки у суху погоду, використовуючи вапно або спеціальні фарби – так кора менше нагрівається і не тріскається.