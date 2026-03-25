Хотя весной кажется, что растение еще "спит", на самом деле оно уже готовится к росту. Обрезка помогает розам быстрее развиваться и способствует обильному цветению. Об этом пишет Express.

Смотрите также Не подкармливайте их весной: 7 растений, которые лучше оставить в покое

Что сделать в марте, чтобы розы пышно цвели?

Садовник Уильям Митчелл советует не медлить и завершить обрезку в конце зимы или в начале весны – именно тогда розы лучше реагируют и активно пускают новые побеги.

Старые и сухие ветви только мешают: они забирают свет и питательные вещества, поэтому их следует убрать.

Во время обрезки удаляют все слабое, поврежденное и лишнее – так куст станет гуще и здоровее к лету.

Срез лучше делать чуть выше почки, которая "смотрит" наружу - тогда новые побеги будут расти правильно и куст не будет слишком загущенным.

Важно резать аккуратно, оставляя красивую форму, чтобы воздух свободно проходил внутри.

В начале сезона розы надо хорошо полить

Как ухаживать за розами весной: 5 шагов

Весной розы нуждаются в базовом уходе, чтобы хорошо расти и обильно цвести. На самом деле они не так прихотливы, как кажется, но несколько простых шагов помогут избежать проблем в сезоне. Об этом пишет The Spruce.

Сначала нужно снять зимнее укрытие, когда уже нет морозов. Надо убрать мульчу, листья или солому, чтобы растение могло "дышать" и не прело.

Далее – обрезка.

После этого розы стоит подкормить. Подойдет любое универсальное удобрение – это поможет растению быстрее восстановиться после зимы и активно расти.

Также важно позаботиться о защите от болезней и вредителей. Весной можно обработать кусты специальными средствами, чтобы предотвратить грибковые инфекции и появление насекомых.

В начале сезона розы нужно хорошо полить, а затем поливать регулярно – примерно 1 – 2 раза в неделю.

Если придерживаться этих простых правил, розы быстро оживут после зимы и порадуют обильным цветением.

3 типа деревьев, которые нельзя белить весной