Подкормка стимулирует рост нежных побегов, которые могут погибнуть от поздних заморозков. Слишком много удобрений делает стебли слабыми и длинными и снижает выносливость растения к засухе и болезням. Еще некоторые растения и так хорошо растут на бедной почве и не нуждаются в дополнительных удобрениях. Об этом рассказывает Gardening Know How.

Какие растения нельзя подкармливать в марте?

Лаванда

Лаванда родом из Средиземноморья, где растет на сухих, каменистых почвах. Если подкармливать ее весной, растение будет больше наращивать листья и стебли, а не цветы. Эфирные масла станут менее концентрированными, поэтому аромат и выносливость уменьшаются. Чрезмерная подкормка может даже загубить растение, поэтому лучше оставить лаванду в покое.

Рудбекия

Это солнцелюбивое растение хорошо растет на бедной почве. Слишком много удобрений приводит к слабым стеблям, меньшему количеству цветов и повышает вероятность болезней.

Монарда и другие местные растения

Монарда, эхинацея, эутрохиум, седум лесной, асклепий и гайлардия не нуждаются в дополнительных удобрениях. Они эволюционно приспособлены к местным условиям и избыток питательных веществ лишь стимулирует появление слабых и мягких стеблей.

Вместо подкормки для монарды подойдет мульчирование / Фото Pinterest

Декоративные травы

Большинство декоративных трав растет хорошо даже на бедной почве. Подкормка вызывает слабые побеги. Если трава не цветет, причина чаще в недостатке солнца, а не удобрений – пересадите ее на более солнечное место.

Газонные травы для теплого климата

Теплые травы, как бермудская, зойсия, стенотафрум и многоножка, начинают расти лишь когда становится достаточно тепло. Подкармливать их рано бесполезно – корни еще неактивны, удобрение смоется, а почва загрязнится. Лучше ждать конца апреля или мая.

Гелениум

Это засухоустойчивое многолетнее растение не нуждается в удобрениях в почве. Избыток питательных веществ вызывает быстрый рост слабых стеблей, которые придется подвязывать. Слишком много удобрений может повредить корни и снизить устойчивость к засухе.

Только что посаженные деревья и кустарники

Новые растения весной подкармливать не стоит. Первый год они должны сосредоточиться на развитии корневой системы. Корни впитывают воду и питательные вещества – чем сильнее они развиты, тем здоровее будет растение. Избыточные удобрения стимулируют рост листьев и стеблей, что перегружает слабую корневую систему и делает растение подверженным болезням.

Издание HGTV называет также и другие растения, которые не нужно подкармливать ранней весной. Среди них:

Азалия и рододендроны растут в кислой почве. Подкормка нужна только после цветения, если листья желтеют.

Астеры – плодородная почва достаточная, избыток азота сокращает период цветения.

Диантус – хилые стебли от избытка азота, лучше только легкий компост. Вероника нуждается в минимальном уходе, азот вредит, делает стебли ломкими.

Морской бархат – глубокие корни берут влагу из почвы, удобрение не нужно.

Для растений, которым не нужны удобрения, лучше использовать мульчирование: слой органического вещества толщиной 5 – 7,5 сантиметра постепенно перегнивает, улучшает структуру почвы и обеспечивает мягкое питание. Это безопаснее и естественнее для растений, особенно на бедных почвах.

Какие растения стоит посадить до апреля?

Даже если летний огород пока только в планах, подготовку к нему можно начать уже сейчас – с посева семян. Когда сажать, зависит от климата и последних заморозков, но многие культуры лучше высевать до апреля, особенно те, что растут и созревают долго.

Что стоит сеять до апреля: