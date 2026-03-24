Підживлення стимулює ріст ніжних пагонів, які можуть загинути від пізніх заморозків. Занадто багато добрив робить стебла слабкими та довгими і знижує витривалість рослини до посухи та хвороб. Ще деякі рослини й так добре ростуть на бідному ґрунті і не потребують додаткових добрив. Про це розповідає Gardening Know How.

Які рослини не можна підживлювати у березні?

Лаванда

Лаванда родом із Середземномор'я, де росте на сухих, кам'янистих ґрунтах. Якщо підживлювати її навесні, рослина буде більше нарощувати листя та стебла, а не квіти. Ефірні олії стануть менш концентрованими, тому аромат і витривалість зменшуються. Надмірне підживлення може навіть загубити рослину, тому краще залишити лаванду в спокої.

Рудбекія

Ця сонцелюбна рослина добре росте на бідному ґрунті. Занадто багато добрив призводить до слабких стебел, меншої кількості квітів і підвищує ймовірність хвороб.

Монарда та інші місцеві рослини

Монарда, ехінацея, еутрохіум, седум лісовий, асклепій і гайлардія не потребують додаткових добрив. Вони еволюційно пристосовані до місцевих умов і надлишок поживних речовин лише стимулює появу слабких і м'яких стебел.

Замість підживлення для монарди підійде мульчування / Фото Pinterest

Декоративні трави

Більшість декоративних трав росте добре навіть на бідному ґрунті. Підживлення викликає слабкі пагони. Якщо трава не цвіте, причина частіше в нестачі сонця, а не добрив – пересадіть її на сонячніше місце.

Газонні трави для теплого клімату

Теплі трави, як бермудська, зойсія, стенотафрум і багатоніжка, починають рости лише коли стає досить тепло. Підживлювати їх рано марно – коріння ще неактивне, добриво змиється, а ґрунт забрудниться. Краще чекати кінця квітня або травня.

Геленіум

Ця посухостійка багаторічна рослина не потребує добрив у ґрунті. Надлишок поживних речовин викликає швидкий ріст слабких стебел, які доведеться підв'язувати. Занадто багато добрив може пошкодити коріння і знизити стійкість до посухи.

Щойно посаджені дерева та чагарники

Нові рослини навесні підживлювати не варто. Перший рік вони повинні зосередитися на розвитку кореневої системи. Коріння вбирає воду і поживні речовини – чим сильніше воно розвинене, тим здоровішою буде рослина. Надлишкові добрива стимулюють ріст листя та стебел, що перевантажує слабку кореневу систему і робить рослину схильною до хвороб.

Видання HGTV називає також і інші рослини, які не потрібно підживлювати ранньою весною. Серед них:

Азалія та рододендрони ростуть в кислому ґрунті. Підживлення потрібно лише після цвітіння, якщо листя жовтіє.

Астери – родючий ґрунт достатній, надлишок азоту скорочує період цвітіння.

Діантус – кволі стебла від надлишку азоту, краще тільки легкий компост. Вероніка потребує мінімального догляду, азот шкодить, робить стебла ламкими.

Морський оксамит – глибокі корені беруть вологу з ґрунту, добриво не потрібно.

Для рослин, яким не потрібні добрива, краще використовувати мульчування: шар органічної речовини товщиною 5 – 7,5 сантиметра поступово перегниває, покращує структуру ґрунту і забезпечує м'яке живлення. Це безпечніше і природніше для рослин, особливо на бідних ґрунтах.

Які рослини варто посадити до квітня?

Навіть якщо літній город поки лише в планах, підготовку до нього можна почати вже зараз – із посіву насіння. Коли садити, залежить від клімату та останніх заморозків, але багато культур краще висівати до квітня, особливо ті, що ростуть і дозрівають довго.

Що варто сіяти до квітня: