Підживлення стимулює ріст ніжних пагонів, які можуть загинути від пізніх заморозків. Занадто багато добрив робить стебла слабкими та довгими і знижує витривалість рослини до посухи та хвороб. Ще деякі рослини й так добре ростуть на бідному ґрунті і не потребують додаткових добрив. Про це розповідає Gardening Know How.
Дивіться також Як і коли підживлювати півонії, щоб вони рясно цвіли
Які рослини не можна підживлювати у березні?
Лаванда
Лаванда родом із Середземномор'я, де росте на сухих, кам'янистих ґрунтах. Якщо підживлювати її навесні, рослина буде більше нарощувати листя та стебла, а не квіти. Ефірні олії стануть менш концентрованими, тому аромат і витривалість зменшуються. Надмірне підживлення може навіть загубити рослину, тому краще залишити лаванду в спокої.
Рудбекія
Ця сонцелюбна рослина добре росте на бідному ґрунті. Занадто багато добрив призводить до слабких стебел, меншої кількості квітів і підвищує ймовірність хвороб.
Монарда та інші місцеві рослини
Монарда, ехінацея, еутрохіум, седум лісовий, асклепій і гайлардія не потребують додаткових добрив. Вони еволюційно пристосовані до місцевих умов і надлишок поживних речовин лише стимулює появу слабких і м'яких стебел.
Замість підживлення для монарди підійде мульчування / Фото Pinterest
Декоративні трави
Більшість декоративних трав росте добре навіть на бідному ґрунті. Підживлення викликає слабкі пагони. Якщо трава не цвіте, причина частіше в нестачі сонця, а не добрив – пересадіть її на сонячніше місце.
Газонні трави для теплого клімату
Теплі трави, як бермудська, зойсія, стенотафрум і багатоніжка, починають рости лише коли стає досить тепло. Підживлювати їх рано марно – коріння ще неактивне, добриво змиється, а ґрунт забрудниться. Краще чекати кінця квітня або травня.
Геленіум
Ця посухостійка багаторічна рослина не потребує добрив у ґрунті. Надлишок поживних речовин викликає швидкий ріст слабких стебел, які доведеться підв'язувати. Занадто багато добрив може пошкодити коріння і знизити стійкість до посухи.
Щойно посаджені дерева та чагарники
Нові рослини навесні підживлювати не варто. Перший рік вони повинні зосередитися на розвитку кореневої системи. Коріння вбирає воду і поживні речовини – чим сильніше воно розвинене, тим здоровішою буде рослина. Надлишкові добрива стимулюють ріст листя та стебел, що перевантажує слабку кореневу систему і робить рослину схильною до хвороб.
Видання HGTV називає також і інші рослини, які не потрібно підживлювати ранньою весною. Серед них:
- Азалія та рододендрони ростуть в кислому ґрунті. Підживлення потрібно лише після цвітіння, якщо листя жовтіє.
- Астери – родючий ґрунт достатній, надлишок азоту скорочує період цвітіння.
- Діантус – кволі стебла від надлишку азоту, краще тільки легкий компост. Вероніка потребує мінімального догляду, азот шкодить, робить стебла ламкими.
- Морський оксамит – глибокі корені беруть вологу з ґрунту, добриво не потрібно.
Для рослин, яким не потрібні добрива, краще використовувати мульчування: шар органічної речовини товщиною 5 – 7,5 сантиметра поступово перегниває, покращує структуру ґрунту і забезпечує м'яке живлення. Це безпечніше і природніше для рослин, особливо на бідних ґрунтах.
Які рослини варто посадити до квітня?
Навіть якщо літній город поки лише в планах, підготовку до нього можна почати вже зараз – із посіву насіння. Коли садити, залежить від клімату та останніх заморозків, але багато культур краще висівати до квітня, особливо ті, що ростуть і дозрівають довго.
Що варто сіяти до квітня:
- Помідори потребують 80 – 100 днів після пересадки, щоб дати врожай.
- Броколі сіють з січня по березень, щоб до літа мати міцні сіянці.
- Гарбузи – великі сорти ростуть довго, тому посів ранньою весною дає врожай до жовтня.
- Цвітну капусту краще вирощувати спочатку в приміщенні, щоб пересадити до відкритого ґрунту до спеки.
- Перець треба сіяти за 8 – 12 тижнів до останніх заморозків.
- Левиний зів сіють у приміщенні на початку весни.