Експертка з садівництва Террі Спейт пояснила, яке насіння варто посіяти до квітня. Про це пише Martha Stewart.

Які рослини треба посадити до квітня?

Помідори

Багатьом сортам звичайних помідорів потрібно 80 днів або більше після пересадки, щоб дати врожай. А великим сортам, наприклад біфштекс-помідорам, може знадобитися до 100 днів. Якщо ви вирощуєте помідори з насіння (а не купуєте готову розсаду), їх варто посіяти ще до квітня. Зазвичай насіння висівають у спеціальні контейнери для розсади. Щоб рослини швидше росли, можна використовувати лампи для підсвітки та нагрівальні килимки.

Помідори слід сіяти до квітня

Броколі

Якщо ви мрієте приготувати суп із броколі з власного врожаю, починайте посів уже зараз. За словами Террі Спейт, культури прохолодного сезону добре проростають із насіння з середини січня до середини березня. Коли у сіянців сформується сильна коренева система, їх можна висаджувати у відкритий ґрунт ще до останніх заморозків.

Ранній посів дозволяє броколі дозріти до настання літньої спеки

Гарбузи

Гарбузам потрібно багато часу, щоб вирости. Маленькі декоративні гарбузи можуть дозріти менш ніж за три місяці, але звичайним і великим сортам потрібен довгий сезон росту. Якщо посіяти їх рано навесні, є шанс отримати стиглі гарбузи вже до жовтня.

Гарбузи погано переносять пересадку, тому поводитися з розсадою потрібно дуже обережно

Цвітна капуста

Ще одна культура прохолодного сезону – цвітна капуста. Її також краще починати вирощувати в приміщенні, щоб потім пересадити у відкритий ґрунт до того, як настане сильна літня спека. Фахівчиня радить садити сорти, які не поспішають цвісти під час потепління. Завдяки цьому врожай навесні можна збирати довше.

Цвітну капусту краще садити у березні

Перець

Як і помідори, перець краще починати вирощувати з насіння в приміщенні. Але тут потрібне терпіння: насіння перцю може проростати до 2 тижнів. Сіяти його рекомендують за 8 – 12 тижнів до останніх заморозків. Якщо посіяти занадто рано, рослини можуть вирости слабкими. Якщо занадто пізно, урожай з'явиться значно пізніше. Щоб пришвидшити проростання, радять забезпечити нижнє тепло – наприклад, поставити контейнери на нагрівальний килимок або біля теплого вентиляційного отвору.

Перець треба сіяти за 2 – 3 місяці до останніх заморозків

Ротики (левиний зів)

Яскраві квіти левиного зіву чудово прикрашають літній сад. Щоб вони зацвіли вчасно, насіння краще посіяти в приміщенні на початку весни. Під час проростання рослинам потрібно багато світла, тоді вони будуть здоровими й добре розвиватимуться.

Левиний зів варто посіяти до квітня

Які польові квіти посіяти у березні, щоб у саду все літо були бджоли й метелики?

Польові квіти не лише роблять сад яскравішим, а й приваблюють бджіл, метеликів та інших корисних комах, бо містять багато нектару. Більшість із них легко вирощувати і вони майже не потребують догляду. Якщо посіяти їх у березні, вони будуть квітнути всю весну й літо. Про це пише Homes and gardens.

7 квітів, які варто посіяти у березні:

Каліфорнійський мак

Дуже невибаглива рослина з яскравими помаранчевими або жовтими квітами. Легко росте навіть у бідному ґрунті та добре переносить посуху. Дуже приваблює бджіл.

Жовта ромашка

Однорічна рослина з маленькими яскраво-жовтими квітами. Любить сонце і гарно росте в добре дренованому ґрунті. Бджоли та метелики часто сідають на її квіти.

Немофіла

Квіти ніжно-блакитного кольору, які швидко ростуть. Зацвітають приблизно через 50 – 60 днів після посіву. Добре ростуть і на сонці, і в напівтіні.

Алісум

Невисока рослина з дрібними ароматними квітами з медовим запахом. Добре росте на клумбах і в контейнерах та приваблює багато корисних комах.

Еутрохіум фістулозний

Висока багаторічна рослина з рожевими або білими пухнастими квітами, які дуже люблять бджоли й метелики. Має легкий аромат ванілі.

Блакитний індиго

Багаторічна рослина з синіми квітами, схожими на квіти гороху. Невибаглива, добре переносить різні умови і приваблює запилювачів.

Деревій

Стійка до посухи рослина, яка цвіте з початку літа до осені. Легко росте і майже не потребує догляду, але дуже подобається бджолам і метеликам.

