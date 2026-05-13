Експерти Better Homes & Gardens наголошують: для гарного врожаю важливий не лише полив чи підживлення, а й правильне сусідство на грядці.

Чому томати дуже вибагливі?

Помідори – теплолюбна культура, яка потребує стабільного тепла та достатньої вологості.

Найкраще томати ростуть при температурі: +22…+25 градуси.

Оптимальна вологість для культури: 70 – 80%.

Особливо багато води рослині потрібно у період активного плодоношення. Якщо томатам бракуватиме вологи, зав'язь може осипатися, а плоди – не сформуються. Втім, навіть правильний полив не врятує ситуацію, якщо поруч ростуть "небезпечні сусіди".

Які рослини не можна садити поруч із помідорами / Фото Unsplash

Які рослини не можна садити біля помідорів?

При плануванні грядок потрібно враховувати сівозміну та сумісність культур. Як пише Southern Living, деякі рослини мають спільні хвороби, конкурують за поживні речовини або створюють несприятливі умови для розвитку томатів.

Перець

На перший погляд перець і помідори мають схожу агротехніку, але вони часто хворіють на одні й ті самі грибкові захворювання. Крім того, обидві культури активно виснажують ґрунт, через що рослинам бракує поживних речовин.

Картопля

Це один із найгірших сусідів для томатів. Картопля дуже часто стає джерелом фітофторозу – небезпечної хвороби, яка швидко перекидається на помідори та здатна знищити врожай буквально за кілька днів.

Баклажани

Баклажани також належать до родини пасльонових, тому мають спільних шкідників та хвороби з томатами. Через це ризик зараження рослин значно зростає.

Кукурудза

Кукурудза створює затінення та активно забирає вологу з ґрунту. У результаті помідорам може не вистачати сонця й води, що негативно впливає на формування плодів.

Цвітна капуста

Ця культура конкурує з томатами за поживні речовини та може пригнічувати їхній ріст. Особливо небезпечним таке сусідство стає на невеликих ділянках.

Що краще посадити поруч із томатами?

Досвідчені городники радять висаджувати біля помідорів рослини, які відлякують шкідників, покращують структуру ґрунту, не конкурують за вологу та живлення. Хорошими сусідами для томатів вважаються:

базилік;

цибуля;

часник;

морква;

салат;

петрушка;

чорнобривці.

Наприклад, базилік допомагає відлякувати деяких шкідників, а чорнобривці можуть зменшувати ризик появи нематод у ґрунті.

