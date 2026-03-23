Если во время посадки в лунку вы уже внесли удобрения, в первые два года подкармливать пионы не нужно. Дополнительные удобрения начинают вносить только с третьего года. Об этом пишет ТСН.

Когда и чем подкармливать пионы?

В течение сезона пионы подпитывают четыре раза:

ранней весной, в начале роста;

во время формирования бутонов;

в начале цветения;

после завершения цветения.

Первая подкормка (ранняя весна)

Ее проводят, когда появляются молодые ростки высотой примерно 8 – 10 сантиметров. В этот период растению нужны питательные вещества для активного роста листьев и стеблей.

Хорошо подходит настой коровяка: его смешивают с водой (1:5), настаивают около недели, а перед использованием еще раз разводят (1:10). На один куст хватит примерно 2 литра.

Также можно использовать дрожжевой раствор: в теплой воде растворяют сахар и сухие дрожжи, дают настояться несколько часов и затем разводят в воде перед поливом.

Вторая подкормка (период бутонизации)

Когда появляются бутоны, растению нужны силы для их развития. В это время вносят смесь минеральных удобрений: мочевина, сульфат калия, суперфосфат. Их смешивают и рассыпают вокруг куста, после чего присыпают почвой.

Из органических вариантов подойдет настой коровяка с добавлением древесной золы – она содержит калий, фосфор и микроэлементы. Также можно использовать настой из размоченного дрожжевого хлеба.

Третья подкормка (в начале цветения)

Эта подкормка помогает продлить период цветения. Из народных средств часто используют: раствор борной кислоты (в небольшой концентрации), настой яичной скорлупы (его готовят около двух недель). Этими средствами поливают почву перед самым цветением.

Четвертая подкормка (после цветения)

После того как пионы отцвели, им нужно восстановить силы и подготовиться к зиме. В этот период не используют азотные удобрения. Зато вносят: суперфосфат, калийные удобрения (без хлора). Это поможет укрепить корневую систему и обеспечит хорошее цветение в следующем году.

Итак, если придерживаться этого графика и не пропускать подкормки, пионы ежегодно будут радовать пышными и крупными цветами.

Когда нужно обрезать пионы?

Пионы сейчас очень популярны, но выращивать их не так просто. Как пишет Southern Living, это довольно прихотливые растения, которым нужны правильные условия.

Пионы любят холодные зимы – это важно для их развития. Лучше всего они растут в регионах с прохладным климатом, но некоторые сорта могут выдерживать и более теплые зимы.

Лучше всего высаживать их осенью в плодородную, хорошо дренированную почву. Цветы обычно появляются через 2 – 3 года после посадки, зато потом пионы могут цвести десятилетиями – иногда даже до 100 лет.

Между кустами нужно оставлять примерно 1 – 1,2 метра. Это обеспечивает нормальный рост и циркуляцию воздуха, что помогает избежать болезней.

Пионам нужно много света – не менее 6 часов солнца в день. В жарком климате им полезна легкая тень после обеда, но сильное затенение делает растения слабыми и вытянутыми.

Цветение длится недолго: каждый цветок держится примерно 7 – 10 дней. Обычно пионы цветут в конце весны.

Не стоит обрезать их сразу после цветения. Листья еще нужны растению для накопления питательных веществ. Обрезку проводят осенью, когда листья начинают желтеть – обычно в октябре или ноябре.

