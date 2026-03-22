Как сообщает Express, все больше людей отказываются от ядов и ловушек в пользу более безопасных методов.

Что больше всего не переносят крысы?

Эксперты отмечают, что грызуны очень чувствительны к резким запахам. Именно поэтому некоторые доступные продукты могут стать эффективным барьером:

уксус,

чеснок,

черный молотый перец.

Эти средства рекомендуют использовать в местах, где крысы могут проникать на участок или в помещение.

Интересно! Как пишет World Today, одним из самых действенных вариантов является масло перечной мяты. Ее запах настолько неприятен для крыс, что они стараются избегать обработанных участков.

Средство советуют наносить возле входов, щелей и возможных путей проникновения.



Какие еще есть преимущества этого средства?

Специалисты также обращают внимание, что некоторые натуральные средства имеют двойной эффект. Например, цитронела или лемонграсс помогают отпугивать не только крыс, но и насекомых – в частности комаров и мух. Это делает такие методы универсальными для ухода за двором.

Что еще нужно сделать?

Эксперты отмечают: даже лучшие средства не будут эффективными, если не устранить причину появления грызунов. Если крысы уже поселились в сарае или доме, стоит:

заделать все щели и отверстия,

проверить вентиляцию,

установить сетки или использовать герметик,

обратить внимание на пространство под дверью.

Поскольку крысы способны пролазить даже в очень узкие отверстия, важно тщательно проверить все потенциальные "входы".

