Эксперты Nufărul Furniture советуют не спешить с радикальными методами: природа способна справиться с пнем самостоятельно, если создать для этого правильные условия.
Как работает метод?
Для этого понадобятся обычные инструменты и материалы, которые есть почти в каждом хозяйстве. Суть способа заключается в ускорении естественного гниения древесины. Для этого в пне создают отверстия, которые удерживают влагу и становятся средой для развития микроорганизмов. Именно они постепенно разрушают структуру дерева.
Чтобы запустить процесс, нужно:
- просверлить в верхней части пня отверстия глубиной 10 – 15 сантиметров;
- заполнить их хорошо перепревшим компостом;
- увлажнить водой, не допуская переизбытка;
- накрыть пень мульчей (соломой или корой) и брезентом для сохранения тепла и влажности.
Такой подход создает идеальные условия для активной работы бактерий и грибов, которые ускоряют разложение древесины.
Когда будет результат?
По словам специалистов, уже через 2 – 3 месяца верхняя часть пня начинает заметно размягчаться. Полное разрушение может занять от 4 до 6 месяцев – зависимости от размера пня и породы дерева. После этого остатки легко убрать даже обычной лопатой.
Как ускорить процесс?
Как пишет Architectural Digest, чтобы получить результат быстрее, садоводы советуют дополнительно использовать мицелий съедобных грибов. Он активизирует разложение и одновременно является безопасным для окружающей среды. Также можно высеять рядом клевер – он поможет удерживать влагу в почве и предотвратит рост сорняков.
Эффективно применять этот метод весной или осенью, когда почва насыщена влагой, а микроорганизмы работают активно. В этот период естественные процессы происходят значительно быстрее.
