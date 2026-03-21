Эксперты Nufărul Furniture советуют не спешить с радикальными методами: природа способна справиться с пнем самостоятельно, если создать для этого правильные условия.

Как работает метод?

Для этого понадобятся обычные инструменты и материалы, которые есть почти в каждом хозяйстве. Суть способа заключается в ускорении естественного гниения древесины. Для этого в пне создают отверстия, которые удерживают влагу и становятся средой для развития микроорганизмов. Именно они постепенно разрушают структуру дерева.

Чтобы запустить процесс, нужно:

просверлить в верхней части пня отверстия глубиной 10 – 15 сантиметров;

заполнить их хорошо перепревшим компостом;

увлажнить водой, не допуская переизбытка;

накрыть пень мульчей (соломой или корой) и брезентом для сохранения тепла и влажности.

Такой подход создает идеальные условия для активной работы бактерий и грибов, которые ускоряют разложение древесины.

Когда будет результат?

По словам специалистов, уже через 2 – 3 месяца верхняя часть пня начинает заметно размягчаться. Полное разрушение может занять от 4 до 6 месяцев – зависимости от размера пня и породы дерева. После этого остатки легко убрать даже обычной лопатой.

Как убрать пень без лопаты / Фото Unsplash

Как ускорить процесс?

Как пишет Architectural Digest, чтобы получить результат быстрее, садоводы советуют дополнительно использовать мицелий съедобных грибов. Он активизирует разложение и одновременно является безопасным для окружающей среды. Также можно высеять рядом клевер – он поможет удерживать влагу в почве и предотвратит рост сорняков.

Эффективно применять этот метод весной или осенью, когда почва насыщена влагой, а микроорганизмы работают активно. В этот период естественные процессы происходят значительно быстрее.

