Експерти Nufărul Furniture радять не поспішати з радикальними методами: природа здатна впоратися з пнем самостійно, якщо створити для цього правильні умови.
Як працює метод?
Для цього знадобляться звичайні інструменти та матеріали, які є майже в кожному господарстві. Суть способу полягає у прискоренні природного гниття деревини. Для цього у пні створюють отвори, які утримують вологу та стають середовищем для розвитку мікроорганізмів. Саме вони поступово руйнують структуру дерева.
Щоб запустити процес, потрібно:
- просвердлити у верхній частині пня отвори глибиною 10 – 15 сантиметрів;
- заповнити їх добре перепрілим компостом;
- зволожити водою, не допускаючи надлишку;
- накрити пень мульчею (соломою або корою) і брезентом для збереження тепла та вологості.
Такий підхід створює ідеальні умови для активної роботи бактерій і грибів, які пришвидшують розкладання деревини.
Коли буде результат?
За словами фахівців, вже через 2 – 3 місяці верхня частина пня починає помітно м'якшати. Повне руйнування може зайняти від 4 до 6 місяців – залежно від розміру пня та породи дерева. Після цього залишки легко прибрати навіть звичайною лопатою.
Як прибрати пень без лопати / Фото Unsplash
Як пришвидшити процес?
Як пише Architectural Digest, щоб отримати результат швидше, садівники радять додатково використовувати міцелій їстівних грибів. Він активізує розкладання і водночас є безпечним для довкілля. Також можна висіяти поруч конюшину – вона допоможе утримувати вологу в ґрунті та запобігатиме росту бур'янів.
Найефективніше застосовувати цей метод навесні або восени, коли ґрунт насичений вологою, а мікроорганізми працюють найактивніше. У цей період природні процеси відбуваються значно швидше.
