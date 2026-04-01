Шкірки огірка містять корисні речовини (калій, фосфор), які допомагають рослинам рости, а також можуть відлякувати деяких шкідників. Про це пише Express.

Як зробити зі шкірок огірка натуральне добриво?

Зберіть шкірки огірка.

Покладіть у банку або контейнер.

Залийте водою.

Закрийте кришкою.

Залиште на 24 – 48 годин.

Як наслідок – ви отримаєте рідке добриво, насичене поживними речовинами.

Якщо настій стояв понад 1 – 2 дні, розбавте його водою (1 частина настою на 10 частин води).

Поливайте рослини приблизно раз на 2 – 3 тижні.

Під час настоювання шкірки віддають у воду корисні мікроелементи. Такий розчин:

підживлює ґрунт;

зміцнює рослини;

стимулює ріст, особливо у квітів і рослин у горщиках.

Шкірки огірка також містять гіркі речовини (кукурбітацини), які не подобаються комахам.

Розкладіть свіжі шкірки навколо рослин, покладіть їх у горщики або на грядки. Це допоможе відлякати шкідників.

Manchester Evening News назвало 5 шкідників, які не люблять запах, гіркоту і кислотність огірків:

мурахи;

попелиці;

кліщі;

оси;

сірчаники.

Зверніть увагу! Щоб відлякати равликів і слимаків, треба покласти шкірки огірка на алюмінієві піддони. Огірки містять сполуки, які приваблюють слимаків і равликів, але при контакті з алюмінієм виникає хімічна реакція, що створює запах, який відлякує цих шкідників.

Також шкірки добре перегнивають і збагачують компост. Можете висушити шкірки, подрібнити і поспати ґрунт – це буде додаткове підживлення.

Не викидайте шкірки огірка – вони знадобляться вам у саду

Рідке добриво можна застосовувати кожні кілька тижнів для кращого результату.

Важливо! Не залишайте настій надто довго – може з'явитися різкий запах Не лийте концентрат без розбавлення.Використовуйте свіжі шкірки для кращого ефекту.

Отже, звичайні шкірки огірка можуть стати корисним добривом і природним засобом від шкідників. Це простий, дешевий і екологічний спосіб покращити стан вашого саду.

