Кожуры огурца содержат полезные вещества (калий, фосфор), которые помогают растениям расти, а также могут отпугивать некоторых вредителей. Об этом пишет Express.
Как сделать из шкурок огурца натуральное удобрение?
- Соберите кожуру огурца.
- Положите в банку или контейнер.
- Залейте водой.
- Закройте крышкой.
- Оставьте на 24 – 48 часов.
- В результате – вы получите жидкое удобрение, насыщенное питательными веществами.
- Если настой стоял более 1 – 2 дней, разбавьте его водой (1 часть настоя на 10 частей воды).
- Поливайте растения примерно раз в 2 – 3 недели.
Во время настаивания кожуры отдают в воду полезные микроэлементы. Такой раствор:
- подпитывает почву;
- укрепляет растения;
- стимулирует рост, особенно у цветов и растений в горшках.
Кожуры огурца также содержат горькие вещества (кукурбитацины), которые не нравятся насекомым.
Разложите свежие кожуры вокруг растений, положите их в горшки или на грядки. Это поможет отпугнуть вредителей.
Manchester Evening News назвало 5 вредителей, которые не любят запах, горечь и кислотность огурцов:
- муравьи;
- тля;
- клещи;
- осы;
- спичечники.
Обратите внимание! Чтобы отпугнуть улиток и слизней, надо положить кожуру огурца на алюминиевые поддоны. Огурцы содержат соединения, которые привлекают слизней и улиток, но при контакте с алюминием возникает химическая реакция, что создает запах, который отпугивает этих вредителей.
Также кожуры хорошо перегнивают и обогащают компост. Можете высушить шкурки, измельчить и поспать почву – это будет дополнительная подпитка.
Не выбрасывайте шкурки огурца – они пригодятся вам в саду
Жидкое удобрение можно применять каждые несколько недель для лучшего результата.
Важно! Не оставляйте настой слишком долго – может появиться резкий запах Не лейте концентрат без разбавления Используйте свежие кожуры для лучшего эффекта.
Итак, обычные кожуры огурца могут стать полезным удобрением и природным средством от вредителей. Это простой, дешевый и экологичный способ улучшить состояние вашего сада.
