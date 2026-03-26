Обычно птицы начинают гнездиться в конце марта. Они часто поселяются в садах, особенно если там есть кормушки или много растений, обеспечивающих пищу. Об этом пишет Express.

Почему не нужно косить траву весной?

Специалисты из организации Food for Birds советуют садоводам весной немного изменить подход к кошению газона.

Они объясняют, что от высоты травы зависит выживание молодых птиц. Птенцы часто прячутся в длинной траве после того, как покидают гнездо, и частое кошение может уничтожить их укрытия или даже навредить им. Кроме того, частое кошение уничтожает насекомых и дикие цветы, которыми птенцы питаются, учась добывать пищу.

Такие птицы, как дрозды, певчие дрозды, крапивницы и иногда малиновки, часто гнездятся низко – в кустах, ежевики или живых изгородях. Шум газонокосилки также может стрессировать птиц, мешая размножению и заставляя родителей временно покидать гнезда, из-за чего птенцы становятся уязвимыми для хищников, например котов.

Чтобы помочь местной фауне, эксперты советуют косить реже или отложить работу до поздней весны. Если же вы таки хотите покосить газон, полезно сначала осмотреть его.

Также полезно оставлять хотя бы небольшой участок травы нескошенным или косить только части газона по очереди, вместо того чтобы обрабатывать весь сад во время сезона гнездования.

Не косите траву часто весной

Как косить траву после потепления?

The Sun рассказывает, как правильно косить траву после завершения холодов.

Подождите, пока трава достигнет 5 – 8 сантиметров в высоту. Во время первого кошения срезайте не более трети длины листа.

Например, если трава достигает 6 сантиметров, скосите только 1 – 2 сантиметров и установите нож косилки на самый высокий уровень.

Легкие остатки травы после кошения полезны, ведь они на 80% состоят из воды и содержат питательные вещества, например азот. При разложении эти остатки возвращают полезные вещества в почву.

После первого кошения важно выполнить шесть шагов:

Тщательно разрыхлите газон граблями. Это поможет убрать остатки мха и торфа, которые мешают воде и воздуху проникать к корням.

Используйте специальный аэратор, обувь с шипами или даже просто садовую вилку, чтобы проделать отверстия в почве и обеспечить доступ воздуха и воды к корням.

Засейте семена на участках, где травы мало или нет.

По желанию нанесите тонкий слой удобрения или верхнего грунта и аккуратно разровняйте, оставляя траву видимой.

Если не прогнозируется дождь, слегка полейте газон.

Воздержитесь от кошения 1 – 2 недели. Пока верхний слой почвы не осел, не косите, чтобы не повредить ножи косилки.

