Издание Times of India собрало наиболее действенные советы, которые помогут изгнать голубей с балкона навсегда.
Почему голуби выбирают балконы?
Балконы для голубей – это удобное место для отдыха:
- есть перила,
- подоконники,
- другие уютные уголки, где можно безопасно сидеть и наблюдать за окружающей средой.
Если птицы однажды выбрали такое место, они возвращаются туда снова и снова. Из-за этого возникает:
- накопление помета и грязи,
- неприятный запах,
- риск для чистоты и здоровья жителей.
Какие способы помогут избавиться от голубей?
- Вода с эфирным маслом
Один из самых эффективных домашних методов – обработка поверхностей раствором с резким ароматом. Для приготовления потребуется:
- 0,5 литра воды,
- примерно 10 капель эфирного масла.
Чем помыть балкон, чтобы отпугнуть голубей
Полученным раствором следует тщательно обработать пол балкона, перила и места, где чаще всего сидят птицы. Как пишет Mirror, лучше всего подходят эфирные масла:
- мяты,
- лаванды,
- эвкалипта.
Резкие запахи неприятны для голубей, поэтому после такой обработки они избегают обработанной территории.
- Дополнительные средства против голубей
Если одного метода недостаточно, эффект можно усилить другими доступными средствами:
- раствор уксуса,
- острый перец,
- порошок чили.
Эти запахи также отпугивают птиц и помогают закрепить результат. Регулярное мытье балкона с использованием ароматических или резких природных средств помогает сделать пространство непривлекательным для голубей. В результате птицы теряют интерес к месту и перестают возвращаться.
Какое неприхотливое растение способно "выгнать" кротов с огорода?
Тюльбагия фиолетовая (тюльбагия фиолетовая) – это неприхотливое декоративное растение, которое может стать неожиданным помощником в борьбе с кротами на огороде. Ее главное "оружие" – резкий чесночный аромат, выделяющийся как из листьев, так и из корневой системы.
Именно этот запах считается неприятным для многих почвенных вредителей, в частности кротов, которые ориентируются в пространстве с помощью чрезвычайно чувствительного обоняния. Посаженная по периметру грядок или в местах активности кротов, тюльбагия создает своеобразный ароматический барьер.
Хоть она не уничтожает животных, но может заставить их изменить маршруты и покинуть участок. Дополнительный плюс – растение очень простое в уходе, хорошо переносит засуху и бедные почвы, а еще цветет декоративными фиолетовыми цветами, поэтому одновременно выполняет и защитную, и декоративную функцию.