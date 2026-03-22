Однако есть простой способ, который используют даже в профессиональной уборке – он вытягивает грязь и запахи изнутри ткани. Об этом пишет ТСН.

Как эффективно очистить старый диван?

Нужно смешать пищевую соду, кукурузный крахмал и эфирное масло чайного дерева. Эта смесь не просто маскирует проблему, а действует глубже:

сода убирает неприятные запахи;

крахмал впитывает жир и влагу;

эфирное масло борется с бактериями, которые часто и вызывают запах, обеззараживает и освежает ткань.

Смешайте 2 столовые ложки соды, 2 столовые ложки кукурузного крахмала и добавьте 5 – 7 капель эфирного масла.

Равномерно рассыпьте смесь по дивану и оставьте минимум на 30 минут (лучше – на несколько часов). Затем хорошо пропылесосьте.

После первого же применения:

исчезает неприятный запах;

обивка становится более свежей на вид;

пятна становятся менее заметными или исчезают.

Если повторять процедуру регулярно, диван дольше будет оставаться чистым и ухоженным.

Как почистить подержанный диван?

Если вы купили диван с рук или из секонд-хенда – его обязательно надо почистить и продезинфицировать, чтобы не занести в дом, бактерии, запахи, насекомых. Об этом пишет The Spruce.

Сперва пропылесосьте диван, уберите крошки, пыль, шерсть, пройдитесь по всем щелям осмотрите, нет ли следов насекомых. Возможно, придется пылесосить несколько раз.

Сделайте легкий моющий раствор или возьмите готовое средство. Деревянные или металлические части протрите дезинфектором. Без отбеливателя – он может повредить поверхность.

Если диван старый, обработайте щели спреем от насекомых, оставьте на 24 часа в проветриваемом месте (лучше не в квартире).

Посыпьте диван содой равномерно, распределите щеткой, оставьте на несколько часов, а затем пропылесосьте.

Посыпьте старый или подержанный диван содой, чтобы избавиться от грязи / Фото The Spruce

