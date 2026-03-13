Дизайнеры объяснили, какие оттенки уже потеряли актуальность и какие цвета стоит выбрать взамен. Об этом пишет Better Homes and gardens.

Какие цвета состаривают кухонные шкафы?

Каждая эпоха имеет свой стиль кухни. В 1970-х были популярны авокадово-зеленые кухни, а в 2010-х – холодные серые оттенки. Но когда тренд проходит, интерьер может казаться устаревшим.

Дизайнеры советуют не ориентироваться только на моду. Лучше выбирать цвета, которые гармонируют с домом, естественным освещением и вашим вкусом.

Сегодня в интерьерах все чаще сочетают элементы разных эпох, металлы и оттенки – благодаря этому кухня является более индивидуальной и вневременной.

Красноватые деревянные оттенки

Шкафы из древесины с красным или "медовым" тоном – например, вишня или махагон – часто тяжелые старомодные на вид.

Как это исправить без полного ремонта:

поменять освещение (теплые или холодные лампы могут изменить вид дерева);

покрасить шкафы в нейтральный цвет;

установить новую фурнитуру (черные ручки или матовая латунь).

Если менять мебель полностью – дизайнеры советуют светлый дуб или орех. Это натуральные оттенки дерева, которые всегда актуальны.

Красноватые деревянные оттенки лучше не использовать на кухне / Фото Pinterest

Ярко-белые шкафы

Классические белые шкафы долгое время были самым популярным вариантом. Но из-за чрезмерной распространенности они начали казаться банальными. Если кухня полностью белая и без продуманных деталей, она может казаться "плоской" и бесхарактерной.

Вместо ярко-белого дизайнеры советуют более мягкие нейтральные цвета: кремовый, теплый бежевый, песочный и даже нежно-розовый. Они делают кухню более интересной.

Откажитесь от ярко-белых шкафов / Фото Jeff Herr

Новый тренд кухонных шкафов в 2026 году

Шкафы-шейкеры долгое время были символом элегантной кухни. Но в 2026 году на сцену выходят панельные шкафы – они сохраняют традиционный шарм, но добавляют больше текстуры и характера. Об этом пишет Homes and gardens.

Панельные шкафы подходят для любого стиля кухни и хорошо сочетаются с любыми цветами, материалами и фурнитурой. Вертикальные линии визуально поднимают стены, а детали добавляют элегантности и текстуры.

Чтобы дизайн оставался вневременным, дизайнеры советуют выбирать классические материалы и фурнитуру: мраморные столешницы, натуральное дерево, латунные ручки.

За панельными шкафами легко ухаживать – достаточно качественного защитного покрытия, устойчивого к воде и загрязнениям.

Цвета, в которые не стоит красить стены на кухне

Стены кухни сильно влияют на вид всего интерьера. Удачный цвет делает пространство уютным и современным, а неудачный может визуально "старить" кухню. Дизайнеры советуют избегать нескольких оттенков, которые уже выходят из моды.