Кухонные шкафы всегда привлекают внимание, но стены играют не меньшую роль в создании стиля. Дизайнеры советуют избегать четырех цветов, которые уже теряют актуальность. Об этом пишет The Spruce.
В какие цвета не стоит красить стены на кухне?
Холодный серый
Когда-то нейтральный и "безопасный", сегодня кажется плоским и стерильным, особенно в темных кухнях. Альтернатива: более теплые серые оттенки с бежевым или кофейным подтоном.
Откажитесь от холодного серого оттенка для кухонных стен / Фото Pinterest
Яркий белый цвет
Белые кухни 2000-х сейчас воспринимаются как слишком холодные и "пластиковые". Альтернатива: теплые белые оттенки, гармонирующие с натуральными материалами, как мрамор или кварцит.
Классические нейтральные
Теплые "желтоватые" нейтральные уступают место земляным оттенкам: песок, глина, камень, мох. Они легко сочетаются с деревянными шкафами, плиткой и металлическими деталями. П
Черный и темно-синий
Черный показывает пыль, отпечатки пальцев и делает кухню "тесной".
Темно-синий раньше был популярен, но теперь в моде оттенки зеленого и серо-зеленого, вдохновленные природой.
Альтернатива: оливковый, шалфейный, серо-зеленый.
В 2026 году черные стены теряют актуальность / Фото Pinterest
Цвета для кухни, которых дизайнеры советуют избегать
Не все популярные оттенки подходят для кухни, даже если они трендовые. The Southern Living называет цвета, от которых лучше отказаться.
- Неоновые оттенки слишком яркие и сложные для сочетания, быстро выходят из моды.
- Темные оттенки могут делать кухню маленькой и мрачной, выделяют царапины и недостатки поверхности.
- Ярко-красный и оранжевый слишком интенсивные, отвлекают внимание. Красный может повышать аппетит в неподходящее время.
- Холодные/ледяно-голубые тона делают кухню менее теплой и приятной.
- Насыщенные желтые могут утомлять.
Дизайнеры советуют выбирать цвета, которые создают уют, гармонируют с пространством и долго остаются актуальными.
Какой элемент дизайна кухни снова на пике популярности?
Кухня – не только место для приготовления, но и пространство для семейных встреч и гостей. Продуманный дизайн, включая занавесками, может полностью изменить атмосферу комнаты.
Полупрозрачные ткани защищают от посторонних взглядов, не блокируя свет. Занавески мягко рассеивают солнечный свет, защищают мебель и текстиль от выгорания. Плотные ткани сохраняют тепло зимой, уменьшают перегрев летом и частично поглощают шум.