Если вам надоело постоянно бегать в поисках зарядного устройства, бальзама для губ, бутылки с водой или других вещей, которые нужны ежедневно, домашняя сумка может стать вашим решением для организации. Это просто, и вам не нужно покупать кучу контейнеров для хранения или тратить целый день на создание новой системы организации. Об этом пишет Good HouseKeeping.

Что нужно знать о вирусном лайфхаке с домашней сумкой?

Домашняя сумка – обычно это органайзер или тканевый шопер со многими отделениями – это гениальный способ организовать ваши любимые вещи и держать их под рукой.

Этот вирусный лайфхак помогает избежать постоянных блужданий по дому в поисках нужных вещей, экономя ваши время и силы.

Идея проста: носите домашнюю сумку везде, куда идете, и у вас всегда будет все необходимое.

Начинка сумки может быть разной: от книг, бальзамов для губ до зарядок для телефонов.

Например, пользовательница @aayalie на TikTok использует свою домашнюю сумку как органайзер для ежедневника.

Пользовательница @suitebrenda делится, что домашняя сумка – идеальный инструмент для нее.

Я работаю дома и постоянно бегала из комнаты в комнату в поисках вещей – моих очков для чтения, ингалятора, резинки для волос, зарядного блока для телефона, пилочки для ногтей и тому подобное,

– рассказывает Бренда Стер.

Как можно использовать домашнюю сумку: смотрите видео

"Это кажется такой мелочью, но на самом деле экономит невероятное количество времени", – говорит женщина.

Обычно домашняя сумка не похожа на обычную сумку для выхода – это больше шопер или органайзер. Некоторые даже выбирает пластиковый органайзер для душа, потому что его удобно носить, а секции помогают упорядочить вещи.

"Домашняя сумка спасает меня от постоянного бегания по дому за всем необходимым", – признается Сабрина Перкинс, которая выбрала большой шопер со многими отделениями. Она даже хранит в нем бутылку с водой и кофейную чашку.

Как просто поддерживать дома порядок?

Издание The Spruce называет 7 советов для организации дома, которые работают в любой комнате.

Избавляйтесь от лишнего – начните с одной комнаты, шкафы или ящики. Используйте коробки для мусора, доната, переработки и перемещения вещей. Выбрасывайте сломанные и ненужные предметы.

Определите место для всего – каждая вещь имеет свой "дом": шкаф, коробка или полка. Так легче найти и вернуть вещи на место.

Держите под рукой часто применяемые вещи – храните их там, где вы их используете. Например, школьные принадлежности на кухне, ежедневные приборы на столе.

Ценность прозрачных контейнеров и этикеток – четко подписанные коробки упрощают поиск и помогают возвращать вещи на место.

Думайте вертикально – используйте стены, дверцы шкафов и полки, чтобы хранить вещи вверху, экономя пространство.

Ведите списки – записывайте, где хранятся важные вещи или что нужно купить, чтобы не забыть и не покупать лишнего.

Установите ежедневные привычки – застилайте кровать, вытирайте поверхности, возвращая вещи на место, и это поможет поддерживать порядок ежедневно.

