Как работает винная пробка в холодильнике – пишет Netmums.

Почему пробка работает?

Виновную пробку изготовляют из коры пробкового дуба – натурального материала, который широко используется в разных сферах благодаря своей структуре. Он легок, пористый и хорошо впитывающий влагу, а также способен содержать посторонние запахи. Именно эти свойства делают его полезным в обиходе, в частности, для использования в холодильнике.

Как это помогает продуктам?

  • Регулирует влажность

В холодильнике постоянно образуется конденсат – через открывание дверцы и изменение температуры. Пробка впитывает избыточную влагу, благодаря чему среда становится более стабильной. Это помогает овощам и фруктам дольше оставаться свежими и не портиться преждевременно.

  • Поглощает запахи

Рыба, сыр, мясо – все эти продукты имеют сильные ароматы, которые легко смешиваются. Пробка действует как природный абсорбент, постепенно впитывая запахи и уменьшая их интенсивность.

  • Помогает хранить овощи и фрукты

Если положить несколько пробок в контейнер с овощами, они помогут поддерживать оптимальный уровень влажности. Это особенно полезно для продуктов, которые быстро увядают или становятся мягкими.


Как работает винная пробка в холодильнике / Фото Pexels

Как правильно использовать пробку?

Чтобы получить эффект:

  • положите несколько пробок на полки или в ящики для овощей,
  • используйте сразу несколько штук для лучшего результата,
  • меняйте их каждые несколько недель, ведь со временем они насыщаются влагой.

После использования пробки не обязательно выбрасывать. Это экологический материал, который можно повторно применить – например, для декора, подставок или мелких изделий.

Экономит ли это электроэнергию?

Издание Blikk отмечает, что, несмотря на популярные советы в интернете, винная пробка не влияет на потребление электроэнергии. У современных холодильников есть собственные системы терморегуляции., и небольшой кусок дерева не может изменить их работу.

Чтобы реально уменьшить расход электричества, стоит:

  • следить за состоянием уплотнителя
  • не ставить холодильник у источников тепла
  • не перегружать камеру
  • регулярно обслуживать технику.

