Как работает винная пробка в холодильнике – пишет Netmums.
Почему пробка работает?
Виновную пробку изготовляют из коры пробкового дуба – натурального материала, который широко используется в разных сферах благодаря своей структуре. Он легок, пористый и хорошо впитывающий влагу, а также способен содержать посторонние запахи. Именно эти свойства делают его полезным в обиходе, в частности, для использования в холодильнике.
Как это помогает продуктам?
- Регулирует влажность
В холодильнике постоянно образуется конденсат – через открывание дверцы и изменение температуры. Пробка впитывает избыточную влагу, благодаря чему среда становится более стабильной. Это помогает овощам и фруктам дольше оставаться свежими и не портиться преждевременно.
- Поглощает запахи
Рыба, сыр, мясо – все эти продукты имеют сильные ароматы, которые легко смешиваются. Пробка действует как природный абсорбент, постепенно впитывая запахи и уменьшая их интенсивность.
- Помогает хранить овощи и фрукты
Если положить несколько пробок в контейнер с овощами, они помогут поддерживать оптимальный уровень влажности. Это особенно полезно для продуктов, которые быстро увядают или становятся мягкими.
Как работает винная пробка в холодильнике / Фото Pexels
Как правильно использовать пробку?
Чтобы получить эффект:
- положите несколько пробок на полки или в ящики для овощей,
- используйте сразу несколько штук для лучшего результата,
- меняйте их каждые несколько недель, ведь со временем они насыщаются влагой.
После использования пробки не обязательно выбрасывать. Это экологический материал, который можно повторно применить – например, для декора, подставок или мелких изделий.
Экономит ли это электроэнергию?
Издание Blikk отмечает, что, несмотря на популярные советы в интернете, винная пробка не влияет на потребление электроэнергии. У современных холодильников есть собственные системы терморегуляции., и небольшой кусок дерева не может изменить их работу.
Чтобы реально уменьшить расход электричества, стоит:
- следить за состоянием уплотнителя
- не ставить холодильник у источников тепла
- не перегружать камеру
- регулярно обслуживать технику.
