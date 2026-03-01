Дизайнери пояснили, які відтінки вже втратили актуальність і які кольори варто обрати натомість. Про це пише Better Homes and gardens.

Дивіться також Без пилисосу і "вибивачки": як очистити старий килим за 20 хвилин краще за хімчистку

Які кольори зістарюють кухонні шафи?

Кожна епоха має свій стиль кухні. У 1970-х були популярні авокадово-зелені кухні, а у 2010-х – холодні сірі відтінки. Але коли тренд минає, інтер'єр може видаватися застарілим.

Дизайнери радять не орієнтуватися лише на моду. Краще обирати кольори, які гармонують з будинком, природним освітленням і вашим смаком.

Сьогодні в інтер'єрах все частіше поєднують елементи різних епох, метали та відтінки – завдяки цьому кухня є більш індивідуальною і позачасовою.

Червонуваті дерев'яні відтінки

Шафи з деревини з червоним або "медовим" тоном – наприклад, вишня чи махагон – часто важкі старомодні на вигляд.

Як це виправити без повного ремонту:

поміняти освітлення (теплі або холодні лампи можуть змінити вигляд дерева);

пофарбувати шафи у нейтральний колір;

встановити нову фурнітуру (чорні ручки або матова латунь).

Якщо міняти меблі повністю – дизайнери радять світлий дуб або горіх. Це натуральні відтінки дерева, які завжди актуальні.

Червонуваті дерев'яні відтінки краще не використовувати на кухні / Фото Pinterest

Яскраво-білі шафи

Класичні білі шафи довгий час були найпопулярнішим варіантом. Але через надмірну поширеність вони почали видаватися банальними. Якщо кухня повністю біла і без продуманих деталей, вона може здаватися "плоскою" і безхарактерною.

Замість яскраво-білого дизайнери радять м'якші нейтральні кольори: кремовий, теплий бежевий, пісочний і навіть ніжно-рожевий. Вони роблять кухню цікавішою.

Відмовтеся від яскраво-білих шаф / Фото Jeff Herr

Новий тренд кухонних шаф у 2026

Шафи-шейкери довгий час були символом елегантної кухні. Але у 2026 році на сцену виходять панельні шафи – вони зберігають традиційний шарм, але додають більше текстури та характеру. Про це пише Homes and gardens.

Панельні шафи підходять для будь-якого стилю кухні і гарно поєднуються з будь-якими кольорами, матеріалами та фурнітурою. Вертикальні лінії візуально піднімають стіни, а деталі додають елегантності та текстури.

Щоб дизайн залишався позачасовим, дизайнери радять обирати класичні матеріали та фурнітуру: мармурові стільниці, натуральне дерево, латунні ручки.

Панельні шафи легко доглядати – достатньо якісного захисного покриття, стійкого до води та забруднень.

Кольори, у які не варто фарбувати стіни на кухні

Стіни кухні сильно впливають на вигляд усього інтер'єру. Вдалий колір робить простір затишним і сучасним, а невдалий може візуально "старити" кухню. Дизайнери радять уникати кількох відтінків, які вже виходять з моди.