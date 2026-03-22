Проте є простий спосіб, який використовують навіть у професійному прибиранні – він витягує бруд і запахи зсередини тканини. Про це пише ТСН.

Як ефективно очистити старий диван?

Потрібно змішати харчову соду, кукурудзяний крохмаль і ефірну олію чайного дерева. Ця суміш не просто маскує проблему, а діє глибше:

сода прибирає неприємні запахи;

крохмаль вбирає жир і вологу;

ефірна олія бореться з бактеріями, які часто й викликають запах, знезаражує і освіжає тканину.

Змішайте 2 столові ложки соди, 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю і додайте 5 – 7 крапель ефірної олії.

Рівномірно розсипте суміш по дивану і залиште щонайменше на 30 хвилин (краще – на кілька годин). Потім добре пропилососьте.

Після першого ж застосування:

зникає неприємний запах;

оббивка стає свіжішою на вигляд;

плями стають менш помітними або зникають.

Якщо повторювати процедуру регулярно, диван довше залишатиметься чистим і доглянутим.

Як почистити вживаний диван?

Якщо ви купили диван з рук або з секонд-хенду – його обов'язково треба почистити і продезінфікувати, щоб не занести в дім, бактерії, запахи, комах. Про це пише The Spruce.

Спершу пропилососьте диван, приберіть крихти, пил, шерсть, пройдіться по всіх щілинах огляньте, чи немає слідів комах. Можливо, доведеться пилососити кілька разів.

Зробіть легкий мийний розчин або візьміть готовий засіб. Дерев'яні або металеві частини протріть дезінфектором. Без відбілювача – він може пошкодити поверхню.

Якщо диван старий, обробіть щілини спреєм від комах, залиште на 24 години в провітрюваному місці (краще не в квартирі).

Посипте диван содою рівномірно, розподіліть щіткою, залиште на кілька годин, а потім пропилососьте.

Посипте старий або вживаний диван содою, аби позбутися бруду / Фото The Spruce

