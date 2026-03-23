Видання Times of India зібрало найбільш дієві поради, які допоможуть вигнати голубів з балкону назавжди.
Чому голуби обирають балкони?
Балкони для голубів – це зручне місце для відпочинку:
- є перила,
- підвіконня,
- інші затишні куточки, де можна безпечно сидіти та спостерігати за навколишнім середовищем.
Якщо птахи одного разу обрали таке місце, вони повертаються туди знову і знову. Через це виникає:
- накопичення посліду та бруду,
- неприємний запах,
- ризик для чистоти та здоров'я мешканців.
Які способи допоможуть позбутися голубів?
- Вода з ефірною олією
Один із найефективніших домашніх методів – обробка поверхонь розчином з різким ароматом. Для приготування потрібно:
- 0,5 літра води,
- приблизно 10 крапель ефірної олії.
Чим помити балкон, щоб відлякати голубів / Фото Unsplash
Отриманим розчином слід ретельно обробити підлогу балкона, перила та місця, де найчастіше сидять птахи. Як пише Mirror, найкраще підходять ефірні олії:
- м'яти,
- лаванди,
- евкаліпта.
Різкі запахи неприємні для голубів, тому після такої обробки вони уникають обробленої території.
- Додаткові засоби проти голубів
Якщо одного методу недостатньо, ефект можна підсилити іншими доступними засобами:
- розчин оцту,
- гострий перець,
- порошок чилі.
Ці запахи також відлякують птахів і допомагають закріпити результат. Регулярне миття балкона з використанням ароматичних або різких природних засобів допомагає зробити простір непривабливим для голубів. У результаті птахи втрачають інтерес до місця і перестають повертатися.
Яка невибаглива рослина здатна "вигнати" кротів з городу?
Тюльбагія фіолетова (тюльбагія фіолетова) – це невибаглива декоративна рослина, яка може стати несподіваним помічником у боротьбі з кротами на городі. Її головна "зброя" – різкий часниковий аромат, що виділяється як із листя, так і з кореневої системи.
Саме цей запах вважається неприємним для багатьох ґрунтових шкідників, зокрема кротів, які орієнтуються в просторі за допомогою надзвичайно чутливого нюху. Посаджена по периметру грядок або в місцях активності кротів, тюльбагія створює своєрідний ароматичний бар'єр.
Хоч вона не знищує тварин, але може змусити їх змінити маршрути й покинути ділянку. Додатковий плюс – рослина дуже проста у догляді, добре переносить посуху та бідні ґрунти, а ще цвіте декоративними фіолетовими квітами, тож одночасно виконує і захисну, і декоративну функцію.