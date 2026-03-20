Одним із таких рішень називають декоративну рослину – тюльбагію фіолетову, яку ще часто називають "африканським часником". Про це повідомляє Homes & Gardens.

Що відомо про рослину?

Тюльбагія – це багаторічна рослина родом із Південної Африки, яка вирізняється невибагливістю та може рости на одному місці кілька років поспіль. Вона формує густі кущі з вузького листя та прикрашає сад ніжними фіолетовими квітами, що з'являються на початку літа. Головна особливість рослини – її запах.

При пошкодженні листя виділяється аромат, схожий на часник. Це пояснюється наявністю сірковмісних сполук у складі рослини. Саме вони роблять тюльбагію малопривабливою для багатьох тварин і шкідників. Дослідження показують, що Tulbaghia violacea містить біологічно активні речовини з антимікробними та інсектицидними властивостями. Зокрема, її екстракти демонструють здатність пригнічувати розвиток грибків і шкідливих організмів.

Чому її уникають кроти?

Хоча прямих наукових досліджень саме щодо кротів небагато, експерти BBC Gardeners' World Magazine пояснюють ефект просто: різкий "часниковий" запах є неприємним для багатьох підземних тварин. Через це вони намагаються уникати ділянок, де росте тюльбагія.

Окрім кротів, рослина може відлякувати:

деяких комах-шкідників,

інших дрібних тварин.



Тюльбагія здатна "вигнати" кротів з городу / Фото Unsplash

Як правильно висаджувати?

Садівники радять використовувати тюльбагію як природний бар'єр, висаджуючи:

по периметру ділянки,

уздовж доріжок,

навколо грядок або клумб.

Так утворюється своєрідна "ароматна лінія", яка допомагає зменшити ризик появи небажаних гостей. Окрім захисних властивостей, тюльбагія має ще одну перевагу – вона прикрашає сад протягом усього літа. Цвітіння триває з червня до серпня, а регулярне видалення зів'ялих квітів стимулює появу нових бутонів.

