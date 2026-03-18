Є багато методів боротьби – від пасток до хімічних засобів. Але найпростіше рішення – не боротися, а запобігти їх появі. Для цього достатньо висадити рослину, запах якої слимаки та равлики не переносять. Про це пише УНІАН.

Яку квітку не переносять слимаки?

Досвідчені садівники часто радять настурцію. Це декоративна витка рослина з яскравими помаранчевими квітами, яку зазвичай вирощують для краси або навіть додають у їжу. Проте вона має ще одну важливу властивість – відлякує молюсків.

У її складі є речовини, які безпечні для людей, але неприємні для слимаків, тому вони уникають таких місць.

Якщо висадити настурцію навколо грядок щільним колом, вона створить природний бар'єр. Важливо садити її густо, залишаючи невеликі проміжки між рослинами – тоді шкідники просто не зможуть пробратися всередину.

Насіння зазвичай висівають у травні. Рослину потрібно поливати кілька разів на тиждень, і з часом вона розростається у пишну ліану. У такому "кільці" інші культури будуть значно краще захищені.

Варто пам'ятати, що настурція – однорічна рослина, тому її доведеться висівати щороку.

Зверніть увагу! Якщо ж слимаків уже дуже багато, одного лише відлякування може бути замало —– тоді доведеться використовувати додаткові способи боротьби.

Обсадіть грядки настурцією, щоб врятувати врожай від слимаків / Фото Pinterest

Ще 7 способів позбутися слимаків і равликів у саду

Слимаки та равлики швидко псують рослини, особливо у вологу погоду. Вони активні вночі й рано вранці. Garden Design розповідає, як їх стримати без шкоди:

Слідкуйте за появою. Шукайте їх у вологих, затінених місцях. Ознака – слизькі сліди на листі та землі.

Збирайте вручну. Увечері або зранку просто збирайте їх (краще в рукавичках).

Ставте пастки. Підійдуть шкірки фруктів, дошки або ємності з пивом – шкідники туди заповзають.

Приберіть зайву вологу. Менше сміття, листя і густої мульчі – менше укриттів для них.

Зробіть бар'єри. Допомагає мідна стрічка або сухі сипучі матеріали навколо рослин.

Поливайте правильно. Краще зранку і під корінь, щоб земля встигала висихати.

Використовуйте органічні засоби. Безпечні приманки на основі заліза допомагають зменшити кількість шкідників.

Важливо! Повністю знищувати слимаків і равликів не обов'язково – вони теж корисні для природи. Краще просто не пускати їх до грядок.

