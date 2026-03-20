Особливо важливо замочувати насіння, зібране власноруч, адже воно може містити мікроорганізми та потребує стимуляції росту. Про це пише "ТСН".
Яке насіння варто замочувати перед посадкою?
Помідори: їх не лише замочують, а й загартовують: спочатку ставлять у холодильник, потім тримають при кімнатній температурі перед посадкою.
Перець: обов'язково пророщують. Без цього перші сходи можуть з'явитися лише через 20 днів.
Селера, петрушка, морква: насіння кладуть у тканинний мішечок, промивають гарячою водою 20 хвилин, залишають у вологому мішку на кілька днів, потім висушують і садять.
Огірки, гарбуз, кабачки, патисон: пророщують для кращої схожості та міцніших сходів.
Буряк: замочують і пророщують лише при пізньому посіві, коли ґрунт уже прогрівся; навесні сіють сухим.
Горох, квасоля, боби: пророщують тільки при пізньому посіві. Ранньою весною можна сіяти без замочування.
Перець треба пророщувати / Фото Pinterest
Як правильно замочувати насіння?
Використовуйте очищену воду. Для швидких сходів можна додати біостимулятор росту.
Не кладіть голе насіння у воду: загорніть його у серветку або фільтрувальний папір із доступом повітря і світла.
Залийте воду так, щоб покрити тканину з насінням.
Температура води має бути 25 – 27 градусів тепла, щонайменше 20 градусів тепла.
Накрийте контейнер плівкою або склом для ефекту теплиці.
Тримайте в темному місці, без прямого сонця.
Міняйте воду кожні 4 – 5 годин.
Час замочування залежить від культури:
- кроп, цибуля, петрушка, морква – 48 годин;
- кабачки, буряк, огірки, кавун, капуста, томати – 17 – 18 годин;
- горох і квасоля – 12 – 15 годин.
Яке насіння не варто замочувати перед посадкою?
Не всі насіння потрібно замочувати перед посадкою – у деяких випадках це тільки ускладнює сівбу і знижує схожість. Маленьке або слизьке насіння після замочування злипаються, стають важкими для рівномірного посіву і проростають гірше. Про це пише Epic Gardening.
До таких культур належать:
Овочі: салат, редис, шпинат, базилік;
Трави: орегано, майоран, чебрець;
Ягідні та квіткові: полуниця, петунія, фіалки, льон, наперстянка;
Супердрібні або слизькі насінини: чіа.
Їх сіють сухими, без попереднього замочування, прямо на ґрунт або у стартові піддони, іноді лише злегка присипаючи землею, щоб забезпечити світло і рівномірну вологість для проростання.
