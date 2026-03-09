Секрет американських фермерів полягає у тому, що вони використовують метод посадки під мульчу – він значно спрощує роботу на ділянці й допомагає отримати великий урожай. Про це пише "Радіо Трек".

Як американці садять картоплю без лопати?

Картоплю можна висаджувати навіть на ділянці з травою або газоном. Спочатку траву скошують і прибирають великі бур'яни. Іноді на землю кладуть шар газет, щоб стримати їхній ріст. Після цього зверху насипають приблизно 5 – 7 сантиметрів компосту.

Насіннєву картоплю викладають на поверхню на відстані приблизно 20 – 25 сантиметрів одна від одної, інколи – у шаховому порядку.

Великі бульби можна розрізати, але важливо, щоб на кожній частині залишалося щонайменше два "вічка" / Фото Pinterest

Головна особливість цього способу у тому, що бульби не закопують у землю. Замість цього їх накривають товстим шаром мульчі – близько 15 сантиметрів. Для цього підходять солома, сіно або сухе листя. Така "ковдра" допомагає зберігати вологу, стримує бур'яни й поступово покращує стан ґрунту.

Коли рослини ростуть, мульчу підсипають ще, адже нові бульби формуються вище. Це не лише збільшує врожай, а й захищає картоплю від сонячного світла, через яке вона може позеленіти та накопичити шкідливий соланін.

Які рослини садити поруч із картоплею, щоб отримати більший урожай?

Картопля – одна з найпопулярніших і найневибагливіших культур на городі. Але врожай може бути кращим, якщо правильно підібрати рослини, які ростимуть поруч. Такий підхід називають сусідніми посадками: одні рослини допомагають іншим – покращують ґрунт, відлякують шкідників або приваблюють корисних комах. Про це пише Southern Living.

Рослини, які добре ростуть поруч із картоплею:

Найкраще підходять культури з неглибоким корінням – вони не заважають формуванню бульб.

Шпинат – має неглибоке коріння і не заважає картоплі рости.

Часник – своїм запахом відлякує попелицю та жуків.

Квасоля – збагачує ґрунт азотом, який потрібен картоплі.

Капуста – допомагає відлякувати картопляних жуків.

Хрін – захищає рослини від колорадського жука.

Салат – має поверхневе коріння і добре росте поруч.

Шніт-цибуля – відлякує шкідників і приваблює комах-запилювачів.

Базилік – допомагає боротися з деякими шкідниками.

Чорнобривці – відлякують багатьох шкідників і прикрашають город.

Кінза – приваблює корисних комах, які знищують шкідників.

Петрушка – покращує смак картоплі та відлякує жуків.

Настурція – приваблює шкідників на себе, відволікаючи їх від картоплі.

Деякі культури можуть заважати росту картоплі або сприяти поширенню хвороб. Рослини, які не варто садити поруч із картоплею:

Баклажани – належать до тієї ж родини і мають спільні хвороби.

Огірки – потребують дуже багато води, через що картоплі може не вистачати вологи.

Інші коренеплоди (морква, ріпа тощо) – конкурують із картоплею за місце в ґрунті та поживні речовини.

