Саме в березні та квітні більшість культур отримують найкращі умови для старту: день уже довший, у ґрунті достатньо води, а температура помірна – усе це сприяє розвитку сильної кореневої системи. Про це пише "Одна хвилина".

Дивіться також З часом пожалкуєте про це: 6 популярних багаторічників, які не варто садити у саду

Які овочі можна садити на початку березня?

Одразу після танення снігу можна сміливо висівати такі культури:

Редиска

Одна з найраніших весняних культур. Її зазвичай висівають наприкінці березня або на початку квітня. Насіння проростає вже при температурі близько 2 – 3 градусів тепла, а сходи витримують короткі заморозки до 3 – 4 градусів морозу. Ранній посів сприяє формуванню соковитих коренеплодів, а не надмірної зелені.

Рукола

Цю пряну зелень можна сіяти у відкритий ґрунт уже з кінця березня. Прохолодна погода робить листя ніжнішим і менш гірким. У спеку ж рослина швидко грубіє, тому весняний посів дозволяє отримати найкращий смак.

Салатна гірчиця

Надзвичайно витривала культура, здатна рости навіть за мінімального прогрівання землі. Посів у березні – квітні дає ранню зелень. За бажанням грядку можна накрити агроволокном – це пришвидшить появу сходів і захистить їх від холодного вітру.

Шпинат

Любить прохолоду та вологий ґрунт, тому ранній посів для нього особливо важливий. Якщо запізнитися і сіяти в теплу погоду, рослина швидко переходить до цвітіння, а листя втрачає смакові якості.

Шпинат можна сіяти вже у березні / Фото Pinterest

Горох

Завдяки щільній оболонці насіння добре переносить холод і сирість. Його можна висівати, щойно земля стане придатною для обробітку. Навіть якщо після цього повернеться сніг, насіння не постраждає – воно просто чекатиме сприятливішого тепла.

Морква

Посів у квітні дозволяє насінню використати природну вологу. Проростання в холодному ґрунті може тривати кілька тижнів, але це допомагає рослині сформувати міцний і глибокий корінь ще до літньої спеки.

Листова петрушка

Через високий вміст ефірних олій її насіння сходить повільно. Ранній посів дає змогу насінню поступово насититися вологою й краще пристосуватися до весняних перепадів температур.

Цибуля-сіянка (арпаж)

Квітень – найкращий час для висаджування. Прохолодний ґрунт стимулює розвиток коренів, що згодом впливає на розмір цибулини. Культура добре переносить весняні похолодання і швидко дає перше зелене перо.

Видання Martha Stewart вказує, що у березні можна також садити:

Буряк

Він любить прохолоду та вологий ґрунт. Його можна саджати у березні, коли земля прогріта до 7 – 10 градусів. Насіння проростає навіть при 4 – 5 градусах, але тоді сходи з'являться повільніше.

Броколі

Броколі погано переносить спеку, тому найкраще висаджувати її в прохолодну погоду.

Сіянці садять безпосередньо в оброблений ґрунт, коли він готовий до роботи. Щоб підвищити шанси на успіх, перед висадкою сіянці потрібно загартувати: спочатку кілька годин тримати їх на відкритому повітрі в захищеному місці, а потім щодня збільшувати час перебування на вулиці на одну годину, доки рослини не зможуть залишатися на повний день.

Капуста Кале

Холодостійкий овоч, який добре росте при низьких температурах. Хоча кале часто відомий своєю гіркуватістю, зелені сорти зазвичай мають більш м'який і солодкуватий смак, що варто враховувати при плануванні весняного посіву.

Як відігнати кротів з городу за допомогою простого трюку?

Кроти не їдять рослини, але руйнують газони та городи, риючи тунелі та піднімаючи ґрунт.

Щоб їх відлякати, можна зробити простий і екологічний пристрій із банок: