Чому не можна саджати ялинку біля дому?
Ялинки мають розгалужену та потужну кореневу систему. З роками вона розширюється й може:
- руйнувати фундамент будинку,
- піднімати бетонні доріжки,
- з часом деформувати тротуарну плитку.
У старих будівлях це особливо критично – дерево може спричинити тріщини в стінах. Високі дерева створюють ризик при сильних вітрах. Ялинка, яка виросла до 10 – 20 метрів, стає небезпечним "парусом". Під час буревію її може:
- зламати,
- вирвати з корінням,
- упустити на будинок, авто чи лінії електропередач.
Саме тому у Європі та Україні діють норми, що забороняють саджати великі дерева ближче ніж 3 – 5 метрів до будівель.
Де саджати ялинку безпечно?
До того ж, як повідомляє Ukr.Media, хвойні дерева є доволі небезпечними. Адже вони підвищують кислотність ґрунту. А це небезпечно для деяких видів рослин. Екологи рекомендують висаджувати хвойні дерева:
- на відстані 10 – 15 метрів від будівель,
- подалі від комунікацій та електроліній,
- на відкритому просторі,
- де коріння та крона не становитимуть небезпеки.
Як правильно обрати ялинку у горщику?
- Ялинка може рости в горщику, якщо вона спочатку була вирощена як контейнерна, а не викопана з ґрунту перед продажем.
- Для виживання ялинки в горщику необхідно дотримуватися температурного режиму, помірного поливу, уникати теплих умов і поступово адаптувати після свят.