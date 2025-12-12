Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на LawnStarter.

Дивіться також Навіщо треба обрізати новорічну ялинку, і як це робити правильно

Чому не можна саджати ялинку біля дому?

Ялинки мають розгалужену та потужну кореневу систему. З роками вона розширюється й може:

руйнувати фундамент будинку,

піднімати бетонні доріжки,

з часом деформувати тротуарну плитку.

У старих будівлях це особливо критично – дерево може спричинити тріщини в стінах. Високі дерева створюють ризик при сильних вітрах. Ялинка, яка виросла до 10 – 20 метрів, стає небезпечним "парусом". Під час буревію її може:

зламати,

вирвати з корінням,

упустити на будинок, авто чи лінії електропередач.

Саме тому у Європі та Україні діють норми, що забороняють саджати великі дерева ближче ніж 3 – 5 метрів до будівель.



Чому не можна саджати ялинку біля дому / Фото Unsplash

Де саджати ялинку безпечно?

До того ж, як повідомляє Ukr.Media, хвойні дерева є доволі небезпечними. Адже вони підвищують кислотність ґрунту. А це небезпечно для деяких видів рослин. Екологи рекомендують висаджувати хвойні дерева:

на відстані 10 – 15 метрів від будівель,

подалі від комунікацій та електроліній,

на відкритому просторі,

де коріння та крона не становитимуть небезпеки.

Як правильно обрати ялинку у горщику?