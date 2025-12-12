Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на LawnStarter.

Чому не можна саджати ялинку біля дому?

Ялинки мають розгалужену та потужну кореневу систему. З роками вона розширюється й може:

  • руйнувати фундамент будинку,
  • піднімати бетонні доріжки,
  • з часом деформувати тротуарну плитку.

У старих будівлях це особливо критично – дерево може спричинити тріщини в стінах. Високі дерева створюють ризик при сильних вітрах. Ялинка, яка виросла до 10 – 20 метрів, стає небезпечним "парусом". Під час буревію її може:

  • зламати,
  • вирвати з корінням,
  • упустити на будинок, авто чи лінії електропередач.

Саме тому у Європі та Україні діють норми, що забороняють саджати великі дерева ближче ніж 3 – 5 метрів до будівель.

Де саджати ялинку безпечно?

До того ж, як повідомляє Ukr.Media, хвойні дерева є доволі небезпечними. Адже вони підвищують кислотність ґрунту. А це небезпечно для деяких видів рослин. Екологи рекомендують висаджувати хвойні дерева:

  • на відстані 10 – 15 метрів від будівель,
  • подалі від комунікацій та електроліній,
  • на відкритому просторі,
  • де коріння та крона не становитимуть небезпеки.

Як правильно обрати ялинку у горщику?

  • Ялинка може рости в горщику, якщо вона спочатку була вирощена як контейнерна, а не викопана з ґрунту перед продажем.
  • Для виживання ялинки в горщику необхідно дотримуватися температурного режиму, помірного поливу, уникати теплих умов і поступово адаптувати після свят.