Експерти пояснюють, що це можливо, але лише за правильного догляду. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Plantura.garden.

Чи може ялинка рости в горщику?

Так, ялинка може рости в горщику, але за умови, що вона спочатку була вирощена саме як контейнерна. Тобто коренева система з дитинства розвивалася в обмеженому просторі, а не була викопана з ґрунту перед продажем.

За словами фахівців розсадників, 90% ялинок у горщику на ринках насправді не є контейнерними – це викопані дерева, коріння яких часто обрізане. Такі дерева найчастіше не переживають пересадки після свят. Щоб ялинка росла й надалі, вона повинна мати:

Цілісну кореневу систему, не обламану й не підсушену; Контейнер достатнього розміру, який не хитається та не виглядає новим; Субстрат у горщику, що щільно утримує коріння (не земля, насипана зверху після викопування).

Ялинка в горщику / Фото Unsplash

Які умови потрібні ялинці в горщику?

Контейнерне дерево – це не кімнатна рослина. Щоб воно вижило, потрібно дотримуватися температурного режиму та правил догляду:

Холод – головна умова. Ялинка не повинна стояти довго в теплому приміщенні. Оптимально – до 7 – 10 днів у домі. Далі дерево прокидається і починає рости, а потім може не витримати повернення на холод.

Ялинка не повинна стояти довго в теплому приміщенні. Оптимально – до 7 – 10 днів у домі. Далі дерево прокидається і починає рости, а потім може не витримати повернення на холод. Полив помірний. Ґрунт має бути злегка вологим, але не мокрим. Перелив призводить до гниття коренів.

Ґрунт має бути злегка вологим, але не мокрим. Перелив призводить до гниття коренів. Світло та відсутність батарей. Не ставте ялинку біля радіаторів, камінів чи обігрівачів – хвоя швидко висохне.

Не ставте ялинку біля радіаторів, камінів чи обігрівачів – хвоя швидко висохне. "Адаптація" після свят. Після Нового року ялинку не можна одразу виносити на мороз. Спочатку її тримають 3 – 5 днів у передпокої або на балконі (0…+10 градусів), і лише потім – надвір.

Чи можна висадити ялинку з горщика у відкритий ґрунт?

Як пише Southern Living, так, але лише якщо це справді контейнерне дерево, яке не стояло довго в теплі. Найкращий час для висадки – березень або жовтень. За сприятливих умов такі ялинки добре приживаються і можуть рости десятки років.

Який новорічний декор вже не в тренді?

Раніше ми писали, що снігові бризки на вікнах і різнокольорові гірлянди вважаються застарілим декором, який варто замінити на сучасніші рішення. Варто обирати ялинку правильного розміру для кімнати, щоб уникнути комічного ефекту, та використовувати свічки з легким, ненав'язливим ароматом.