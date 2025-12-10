Як убезпечити себе та перевірити, чи дерево зрубане легально – розкаже 24 Канал з посиланням на Lifehacker.

Як купити легальну ялинку і не отримати штраф?

Купуйте ялинку лише на офіційних ярмарках або в спеціалізованих точках продажу, які мають відповідні документи та дозволи. Переконайтеся, що дерево має чіп або бирку/етикетку (з біркою, штрих‑кодом, маркуванням) – це свідчить, що дерево легальне і його походження зареєстровано. Після покупки зберігайте чек чи документи, які підтверджують, що дерево куплене легально – вони можуть знадобитися у разі перевірки.

Покупці, які придбають ялинку без документів або з місць, що не мають відповідних дозволів, ризикують штрафом від 510 до 1700 гривень.



Як перевірити, що ялинка зрубана законно?

Перевірте, чи є на дереві чіп або бирка з унікальним номером/штрих‑кодом – таке маркування має бути на кожному легально заготовленому дереві. Введіть цей код на спеціальному сайті (наприклад, open.ukrforest.com або через програму/сервіс, що рекомендований відповідними лісогосподарськими органами) – сайт покаже інформацію про походження дерева, дату заготівлі, лісгосп та легальність заготовки. Уникайте неофіційних стихійних ринків або продажів "з рук" – такі ялинки часто не мають чіпів чи документів, і їх походження невідоме.

Нелегальна вирубка – це не лише питання закону, а й екологічної безпеки: вирубка молодих хвойних насаджень руйнує природний баланс і позбавляє ліс майбутнього. До того ж відповідальність за незаконну заготівлю, продаж або зберігання незаконно зрубаних ялинок передбачає штрафи або навіть кримінальну відповідальність залежно від масштабу порушення.

Як зберегти свіжість ялинки надовго?

Раніше ми писали, що після покупки ялинки слід залишити її надворі на одну добу для адаптації до зміни температур. Для збереження свіжості гілок хвойних дерев їх слід зрізати під кутом та поставити у воду.