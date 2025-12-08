Що варто перестати використовувати у декорі вже цього року – розкаже 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Дизайнери наголошують: правильні акценти роблять оселю сучасною та затишною, тоді як застарілі деталі здатні зруйнувати всю атмосферу.

Який декор вже не в тренді?

Снігові бризки на вікнах

Колись популярний прийом, сьогодні виглядає штучно та дешевою Такі "снігові" розбризкування рідко виглядають природно, а ось відтирати їх – ще той квест. Вони часто залишають розводи, плями та сліди, які псують вигляд вікон до весни.



Снігові бризки на вікнах виглядають застаріло / Фото Pexels

Надмірно ароматизовані свічки

Кориця, ваніль, імбирний пряник, сосна… іноді все це змішано в одній свічці. У підсумку будинок перетворюється на пересолоджений десерт, в якому складно дихати, не кажучи вже про відчуття затишку.

Що обрати натомість:

одну чисту ноту (ялиця, кедр, легкий цитрус),

натуральний віск,

легкий, ненав'язливий аромат.

Так ви створите по-справжньому святкову атмосферу.

Різнокольорові гірлянди

Так, вони викликають ностальгію за дитинством, але нині вважаються стилістично застарілими. Кольорова строкатість перебиває будь-які зусилля, які ви вклали у прикрашання ялинки чи кімнати – ви бачите лише яскраву веселку.

Замініть різнокольорові гірлянди на вогники з теплим білим світлом або ж на великі лампочки в ретро-стилі одного тону.



Кольорова гірлянда / Фото Pinterest

Ялинка неправильного розміру

Homes & Gardens пишуть, що це одна з найпоширеніших помилок. Маленька 120-сантиметрова ялинка у просторій вітальні виглядає як кімнатна рослина, "вдягнена" у святковий костюм.

Надто велика ялинка, у якої гілки впираються в стелю та затираються об стіни, створює комічний ефект. Правило просте: дерево не повинно "губитися" чи "тиснути" на простір – шукайте золоту середину.

