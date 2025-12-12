Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на LawnStarter.

Почему нельзя сажать елку возле дома?

Елки имеют разветвленную и мощную корневую систему. С годами она расширяется и может:

разрушать фундамент дома,

поднимать бетонные дорожки,

со временем деформировать тротуарную плитку.

В старых зданиях это особенно критично – дерево может вызвать трещины в стенах. Высокие деревья создают риск при сильных ветрах. Елка, которая выросла до 10 – 20 метров, становится опасным "парусом". Во время урагана ее может:

сломать,

вырвать с корнями,

уронить на дом, авто или линии электропередач.

Именно поэтому в Европе и Украине действуют нормы, запрещающие сажать большие деревья ближе чем 3 – 5 метров к зданиям.



Где сажать елку безопасно?

К тому же, как сообщает Ukr.Media, хвойные деревья являются довольно опасными. Ведь они повышают кислотность почвы. А это опасно для некоторых видов растений. Экологи рекомендуют высаживать хвойные деревья:

на расстоянии 10 – 15 метров от зданий,

подальше от коммуникаций и электролиний,

на открытом пространстве,

где корни и крона не будут представлять опасности.

