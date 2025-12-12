Елку следует обрезать, чтобы придать ей симметричную форму и способствовать здоровому росту, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Как правильно обрезать елку?

Метод обрезки зависит от того, какую елку вы выбрали. Большинство покупает или срезанные елки, или елки в горшках.

Обрезка важна для обоих типов:

Для елки в горшке обрезка нужна, чтобы стимулировать здоровый, организованный рост.

Для срезанных деревьев в подставке легкая обрезка необходима для поддержания формы и аккуратного вида.

Как обрезать срезанную елку:

Перед обрезкой установите ее в подставку с резервуаром для воды. Часто нужно срезать 1 – 2,5 сантиметра снизу пилой, чтобы дерево лучше впитывало воду и дольше оставалось свежим.

Удалите сухие или поврежденные ветви, а затем формируйте коническую форму елки. Не срезайте более трети каждой ветки – это может навредить дереву. Для обрезки используйте чистые ручные секаторы.

Как обрезать елку в горшке

Следует придерживаться рекомендованных методов обрезки для конкретного вида дерева. Например, в голубой ели Колорадо нужно оставлять верхнюю центральную ветвь, чтобы дерево росло прямо. Старые и неактивные ветви хвойных не обрезают, потому что они не восстанавливаются. Перед покупкой живой елки проверьте высоту от пола до потолка и оставьте место для верхушки.

Используйте чистые ручные секаторы, чтобы обрезать сухие ветви и сформировать крону / Фото Pexels

Как пишет The Spruce, сохранить живую елку свежей в течение всех праздников можно с помощью портативного увлажнителя воздуха. Его нужно разместить в той же комнате, что и дерево. Эксперты рекомендуют поддерживать в помещении уровень влажности от 30% до 50%.

Как сохранить свежесть елки надолго?

Живая елка создает уют, но хвоя быстро осыпается, если не придерживаться простого правила. После покупки не заносите елку сразу в теплую комнату. Транспортируйте ее в сетке или завернутой в одеяло, а дома оставьте на улице на сутки. За это время дерево привыкнет к температуре, сбросит часть хвои и разрыхлит ветви. Таким образом оно дольше будет оставаться свежим и красивым.