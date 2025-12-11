Елка Дженифер демонстрирует, как создать дерево с личной темой, дополненное забавными украшениями, символическими сувенирами и фотографиями в маленьких рамках, передает 24 Канал с ссылкой на Homes and gardens.

Как Дженифер Энистон украсила елку?

Владельцы домов все чаще выбирают яркий, оригинальный декор, персонализируют украшения фотографиями или сувенирами, а иногда даже оформляют елку под свое хобби – пчеловодство, садоводство или красоту.

Единая тема и гармоничная цветовая гамма делают елку изысканной. Лучшие современные елки ненавязчиво повторяют оттенки интерьера, создавая сдержанную роскошь. Особенно это видно на елке Энистон: уникальные украшения тонко перекликаются с современными тонами ее гостиной, доказывая, что персонализированный подход – высшая форма праздничной элегантности.

Как Дженифер Энистон украсила елку: смотрите видео

Как пишет Homes and gardens, в 2026 году дизайнеры советуют экспериментировать с цветами и слоями, сочетая нестандартные оттенки с классическими – это делает праздничный декор личным и веселым. Эксперты назвали 5 нестандартных цветов для вдохновения праздничного декора.

Малиновый

Вместо красного попробуйте мягкий малиновый. Он романтичный и современный, прекрасно сочетается с зеленью, металлическими акцентами и бархатными лентами/

Розовый

Розовый в сочетании с классическим зеленым добавляет свежести и тепла. Используйте ленты, венки или свечи розовых оттенков – они делают декор легким и романтичным.

Светло-голубой

Холодные тона создают современный и неожиданный вид. Сочетайте светло-голубые украшения и сервировку с металлическими акцентами и зеленой хвоей, чтобы получить стильный, праздничный контраст.

Коричневый

Для нейтрального, уютного декора выбирайте насыщенные оттенки коричневого. Используйте текстуры: древесину, стекло, металлические детали. Такие оттенки добавляют глубины и и очень стильные на вид, не затмевая другие цвета.

Ярко-зеленый

Изумрудный и ярко-зеленый цвета создают свежий, веселое настроение. Сочетайте их с венками, лентами и украшениями из оливковых или яблочных акцентов, чтобы получить игривый и современный праздничный вид.

Как сделать так, чтобы дом пах живой елкой целый сезон?

Многие хотят, чтобы дома пахло свежей хвоей, но срезанные елки быстро сохнут, осыпаются и требуют утилизации.

Часто советуют покупать ароматические свечи, но некоторые из них могут быть вредными для детей и животных. Гораздо более безопасный вариант – живые веточки хвойных деревьев. Не нужно покупать целую елку – можно взять обрезки на ярмарке или купить веночек; веточки легко превратить в декор: сделать венок, поставить в вазу, разложить на камине или развесить в маленьких пакетиках как природные ароматизаторы. Срежьте ветви под углом и поставьте в воду – так они дольше останутся свежими.