Дизайнеры назвали цвета и подходы в покраске прихожей, которые лучше обходить, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

В какие цвета не красить коридор?

Ненейтральные цвета

Дизайнеры советуют избегать насыщенных или очень ярких цветов в коридоре. Это общее пространство, через который проходят все, и он должен подходить к соседним комнатам. Большинство коридоров имеют слабое освещение или вообще не имеют дневного света. В таких условиях яркие краски кажутся неестественными и даже дешевыми. Светлые нейтральные оттенки работают гораздо лучше.

Темные цвета с матовым покрытием

Темный коридор может быть эффектным на вид, но только если пространство достаточно широкое. Если же коридор узкий – темный цвет лишь "сожмет" его.

Если все же хочется использовать темные оттенки, дизайнеры советуют: выбрать текстурные покрытия (лаймвош, декоративная штукатурка), добавить арки, нишу или другие архитектурные акценты, поработать над освещением – бра, люстры или лампы сделают пространство живым.

Эксперты советуют отказаться от темных коридоров / Фото Pinterest

Одинаковый цвет стен и потолка

Красить потолок в тот же цвет, что и стены, в коридоре – плохая идея. Это занижает пространство и "сталкивает". Исключение – очень светлая нейтральная гамма. В таком случае и стены, и потолок в одном оттенке могут органично смотреться.

Слишком яркие или кричащие цвета

Если вам очень хочется смелого оттенка – дизайнеры советуют лучше использовать его в маленьком санузле, а не в коридоре. Если все же планируете яркий коридор, протестируйте: покрасьте несколько постеров в желаемый цвет и поклейте их в коридор на несколько дней. Эксперты уверены – большинство людей после этого возвращаются к нейтральным тонам.

Неоновые и слишком "стимулирующие" цвета

Ярко-красный, неоново-зеленый, "маркерный" желтый – лучше не использовать. Коридор – это проходная зона, а не комната для длительного пребывания. Такие цвета чрезмерно напрягают зрение и нарушают ощущение гармоничного движения по дому.

Издание Southern Living называет неподходящими для коридора еще и такие цвета, как

Ярко-белый кажется холодным, стерильным и неприветливым. Лучше выбирать теплые оттенки белого.

Бетонно-серый тоже не рекомендуется – он делает пространство темным, замкнутым и "неживым".

