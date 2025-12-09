Дизайнери назвали кольори та підходи у фарбуванні передпокою, які краще оминати, передає 24 Канал із посиланням на The Spruce.

Дивіться також 7 найгірших кольорів фарби для стелі вдома

У які кольори не фарбувати коридор?

Ненейтральні кольори

Дизайнери радять уникати насичених або дуже яскравих кольорів у коридорі. Це спільний простір, через який проходять усі, і він має пасувати до сусідніх кімнат. Більшість коридорів мають слабке освітлення або взагалі не мають денного світла. У таких умовах яскраві фарби здаються неприродними й навіть дешевими. Світлі нейтральні відтінки працюють набагато краще.

Темні кольори з матовим покриттям

Темний коридор може бути ефектним на вигляд, але тільки якщо простір достатньо широкий. Якщо ж коридор вузький – темний колір лише "стисне" його.

Якщо все ж хочеться використати темні відтінки, дизайнери радять: обрати текстурні покриття (лаймвош, декоративна штукатурка), додати арки, нішу чи інші архітектурні акценти, попрацювати над освітленням – бра, люстри чи лампи зроблять простір живим.

Експерти радять відмовитися від темних коридорів / Фото Pinterest

Однаковий колір стін і стелі

Фарбувати стелю в той самий колір, що й стіни, у коридорі – погана ідея. Це занижує простір і "стикає". Виняток – дуже світла нейтральна гамма. У такому випадку й стіни, і стеля в одному відтінку можуть мати органічний вигляд.

Занадто яскраві або кричущі кольори

Якщо вам дуже хочеться сміливого відтінку – дизайнери радять краще використати його у маленькому санвузлі, а не в коридорі. Якщо все ж плануєте яскравий коридор, протестуйте: пофарбуйте кілька постерів у бажаний колір і поклейте їх у коридор на кілька днів. Експерти впевнені – більшість людей після цього повертаються до нейтральних тонів.

Неонові та надто "стимулюючі" кольори

Яскраво-червоний, неоново-зелений, "маркерний" жовтий – краще не використовувати. Коридор – це прохідна зона, а не кімната для тривалого перебування. Такі кольори надмірно напружують зір і порушують відчуття гармонійного руху по дому.

Видання Southern Living називає непідходящими для коридору ще й такі кольори, як

Яскраво-білий видається холодним, стерильним і непривітним. Краще обирати теплі відтінки білого.

Бетонно-сірий теж не рекомендується – він робить простір темним, замкненим і "неживим".

Які кольори не можна використовувати на кухні?

Дизайнери радять уникати використання яскравих кольорів, таких як червоний, жовтий, та помаранчевий, для фарбування кухні, оскільки вони можуть пригнічувати настрій або зменшувати апетит. Темні відтінки, такі як темно-червоний та темно-коричневий, можуть візуально зменшувати простір кухні і робити атмосферу важчою, тому їх також не варто використовувати.