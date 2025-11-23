Дизайнери назвали 10 кольорів, які вони б ніколи не використовували на кухні, передає 24 Канал із посиланням на Martha Stewart.

У які кольори не варто фарбувати кухню?

Яскраво-червоний

Червоний колір відомий тим, що стимулює апетит, тож він добре підходить для акцентів у кухні. Але це не означає, що варто фарбувати всі шафи яскраво-червоним кольором. Надто насичений відтінок може пригнічувати настрій і навіть викликати дратівливість.

Холодний сірий

Сірий – популярний вибір для кухонь. Але, як і з білим, важливо обрати правильний відтінок. Холодні відтінки сірого можуть зробити кухню надто суворою і непривітною.

Яскраво-жовтий

Жовтий – класичний вибір для кухні багато років. Він веселить і піднімає настрій, але занадто яскравий колір також може перевантажувати зір і пригнічувати апетит.

Занадто яскравий колір псує атмосферу на кухні / Фото Alys Design

Бежевий з жовтим відтінком

Бежевий – привітний колір для кухні, якщо знайти правильний баланс теплих і холодних тонів. Жовтуватий беж робить кухню застарілою. Краще обирати світлий або середній тон тауп – він зберігає тепло й не робить кухню надто жовтою.

Довідка: Як пише Color Psychology, тауп – це спектр кольорів, що охоплює різні відтінки між темно-коричневим і сірим. Відтінки тауп отримують шляхом змішування умбри і білого пігменту. Слово "туап" походить з французької та латинської і перекладається як "кріт", оскільки спочатку використовувалося для опису кольору хутра крота.

Синій

Синій один із найпопулярніших кольорів у дизайні, але він може зменшувати апетит, оскільки природних продуктів такого кольору мало.

Темно-червоний

Насичені кольори можуть перевантажувати. У маленькому просторі вони іноді доречні, але на кухні, де ми проводимо багато часу, дизайнери радять уникати глибоких відтінків червоного.

Глибоким відтінкам червоного на кухні не місце / Фото Courtesy of Sherwin Williams

Темно-коричневий

Темні кольори здатні візуально зменшувати кухню та робити атмосферу важчою. Крім того, на таких поверхнях помітні пил і розводи, а отже прибирати доведеться частіше.

Помаранчевий

Помаранчевий яскравий і веселий, але може відволікати увагу від їжі або обладнання, на яких ви хочете сфокусуватися.

Від помаранчевої кухні теж варто відмовитися / Фото Nick Sargent

Яскравий бірюзовий

Насичений синьо-зелений матиме гарний вигляд в кімнаті чи бібліотеці, але на кухні він робить простір холодним і надмірно енергійним.

Яскравий білий

Білий – класика, але надто яскравий і стерильний відтінок робить кухню холодною і бездушною. Краще обирати м'якіший варіант із кремовими або пісочними підтонами, щоб світло гралося на поверхнях і створювало теплу атмосферу.

Які кольори кухні будуть популярні у 2026 році?

Дизайнери вже знають, які відтінки будуть модними у 2026 році. Білі кухні відходять у минуле. Натомість у тренді будуть теплі та живі кольори – ніжний персиковий і теракотовий. Вони роблять простір затишним, сучасним і додають йому характеру.