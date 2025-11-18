Невдало підібраний колір фарби – найчастіша помилка у ванній. Її можна уникнути, якщо просто не використовувати 8 відтінків, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

У які кольори не варто фарбувати ванну?

Білий

Білий здається безпечним вибором, але насправді це не так. Він максимально підкреслює бруд: краплі зубної пасти, косметичні плями, сліди води. До того ж ванна вся у білому має вигляд холодної й схожої на лікарняну палату. Якщо хочете світлий інтер'єр – краще оберіть бежевий.

Темно-коричневий

Ванні зазвичай маленькі та отримують мало природного світла. Коричневий у таких умовах робить простір ще темнішим. Стіни здаються тіснішими. У маленьких ванних темних кольорів краще уникати.

Чорний

Для чорного діє те саме правило, що й для темно-коричневого. У глянцевих журналах чорні ванні розкішні на вигляд, але там великі площі, високі стелі та дорогі матеріали. У звичайній маленькій ванній чорний лише робить простір тісним і похмурим.

Червоний

Червона фарба в ванній рідко має добрий вигляд. Під яскравим штучним світлом видно всі недоліки нанесення. Без природного світла червоний може здатися тьмяним і холодним, а інколи навіть викликати тривожність.

"Міленіальний" сірий

Сірий, який кілька років тому був ультрамодним, сьогодні сприймається як нудний. Він робить ванну холодною та неживою. Краще обрати теплі світлі відтінки – беж або теплий білий.

Яскраво-рожевий

Насичена "лялькова" рожевість дуже складна в інтер'єрі, особливо в маленькій ванній. Вона може дратувати. Якщо хочете рожевий – оберіть приглушений, спокійний відтінок.

Жовтий

Хоч жовтий асоціюється із сонцем і радістю, у маленькому приміщенні він перенавантажує зір і може викликати стрес. Дзеркала тільки посилюють ефект. Якщо подобається жовтий, використовуйте його в аксесуарах: рушниках, мильницях, плитці.

Яскраво-оранжевий

Оранжевий підвищує пульс і збуджує нервову систему. У поєднанні з дзеркалами його стає забагато. Якщо хочеться теплого помаранчевого – краще використати теракоту: вона мэякша та природніша.

The Better Homes and gardens також зазначає, що темні матові фарби у ванній мають тьмяний вигляд і швидко забруднюються. Неонові кольори тим часом роблять маленьку ванну ще більш тісною і стомлюють очі.

Який тренд у ванних кімнатах пануватиме у 2026 році?

У 2026 році популярними будуть ванні кімнати у червоному мармурі. Цей матеріал додає кімнаті елегантності, тепла та драматичності, гарно поєднується з різними стилями – від мінімалізму до ретро. Використовувати його можна як для стільниць і раковин, так і для оздоблення стін чи підлоги. Поєднання з металевими акцентами, латунню або бронзою підкреслює його розкіш і сучасність. Червоний мармур не лише красивий, а й підвищує вартість житла.