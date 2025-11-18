Неудачно подобранный цвет краски – самая частая ошибка в ванной. Ее можно избежать, если просто не использовать 8 оттенков, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

В какие цвета не стоит красить ванную?

Белый

Белый кажется безопасным выбором, но на самом деле это не так. Он максимально подчеркивает грязь: капли зубной пасты, косметические пятна, следы воды. К тому же ванная вся в белом выглядит холодной и похожей на больничную палату. Если хотите светлый интерьер – лучше выберите бежевый.

Темно-коричневый

Ванные обычно маленькие и получают мало естественного света. Коричневый в таких условиях делает пространство еще темнее. Стены кажутся более тесными. В маленьких ванных темных цветов лучше избегать.

Черный

Для черного действует то же правило, что и для темно-коричневого. В глянцевых журналах черные ванные роскошные на вид, но там большие площади, высокие потолки и дорогие материалы. В обычной маленькой ванной черный только делает пространство тесным и мрачным.

Красный

Красная краска в ванной редко выглядит хорошо. Под ярким искусственным светом видны все недостатки нанесения. Без естественного света красный может показаться тусклым и холодным, а иногда даже вызвать тревожность.

"Миллениальный" серый

Серый, который несколько лет назад был ультрамодным, сегодня воспринимается как скучный. Он делает ванную холодной и безжизненной. Лучше выбрать теплые светлые оттенки – беж или теплый белый.

Ярко-розовый

Насыщенная "кукольная" розовость очень сложная в интерьере, особенно в маленькой ванной. Она может раздражать. Если хотите розовый – выберите приглушенный, спокойный оттенок.

Желтый

Хоть желтый ассоциируется с солнцем и радостью, в маленьком помещении он перегружает зрение и может вызвать стресс. Зеркала только усиливают эффект. Если нравится желтый, используйте его в аксессуарах: полотенцах, мыльницах, плитке.

Ярко-оранжевый

Оранжевый повышает пульс и возбуждает нервную систему. В сочетании с зеркалами его становится слишком много. Если хочется теплого оранжевого – лучше использовать терракоту: она мягче и естественнее.

The Better Homes and gardens также отмечает, что темные матовые краски в ванной выглядят тускло и быстро загрязняются. Неоновые цвета в это время делают маленькую ванну еще более тесной и утомляют глаза.

Какой тренд в ванных комнатах будет господствовать в 2026 году?

В 2026 году популярными будут ванные комнаты в красном мраморе. Этот материал придает комнате элегантности, тепла и драматичности, хорошо сочетается с различными стилями – от минимализма до ретро. Использовать его можно как для столешниц и раковин, так и для отделки стен или пола. Сочетание с металлическими акцентами, латунью или бронзой подчеркивает его роскошь и современность. Красный мрамор не только красивый, но и повышает стоимость жилья.