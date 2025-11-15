Но 24 Канал со ссылкой на AOL знает лайфхак, который поможет выбрать лучший цвет стен.

Смотрите также "Никогда так не делайте": дизайнеры назвали типичные 5 ошибок в различных зонах интерьера

Как работает лайфхак?

Все, что нужно сделать, – подойти ближе к образцу краски, положить руку на его середину и посмотреть на него под привычным углом (или сфотографировать). Тон кожи служит нейтральным ориентиром, который "сбивает" обман, что создает ярко-белая стена вокруг.

Белая поверхность отражает свет сильнее, и на ее фоне любой спокойный оттенок кажется темнее или "грязнее", чем есть на самом деле. Это своеобразная оптическая иллюзия, которая заставляет глаза воспринимать оттенок ложно – именно поэтому тестовые мазки так часто вводят в заблуждение.

Почему окружение меняет цвет?

Как пишет Oxford Academic, это явление имеет даже научное название – эффект Безольда. Он объясняет, что цвет может меняться в нашем восприятии в зависимости от того, какие оттенки расположены рядом. Нейтральный тон кожи на образце "успокаивает" изображение, убирая лишние блики и давая мозгу более реалистичное представление о настоящем цвете.



Лайфхак, который поможет не прогадать с цветом стен / Фото Unsplash

Какой еще есть интересный совет для первого ремонта?

Ранее мы писали о ценном совете, который можно использовать во время ремонта в новой квартире. Он заключается в том, чтобы устанавливать металлические ролеты на окна и делать розетки про запас. Также специалисты рекомендуют нанимать дизайнера и добавить 20% к бюджету на ремонт для непредвиденных расходов.