Ремонтно-строительная компания "Будет хорошо" собрала самые распространенные ошибки, которые случаются в разных зонах интерьера: ️при входе, на кухне ️и в жилых комнатах, передает 24 Канал.

Каких распространенных ошибок следует избегать во время ремонта?

Дизайнеры сказали, чего не стоит делать во время ремонта.

Не планируйте интерьер без зон хранения: Гардероб или встроенные шкафы помогут избежать беспорядка и сохранить стиль пространства.

Не планируйте детскую без мест для хранения "на вырост". Предусмотрите полки для книг и отдельную зону для канцелярии – тогда комната будет оставаться удобной надолго.

Не используйте темные цвета без подсветки. Добавьте локальное и контурное освещение. Это подчеркнет оттенки и создаст баланс в пространстве.

Не монтируйте LED-ленту без рассеивателя. Благодаря ему освещение станет равномерным и мягким, подчеркивая интерьер без эффекта "ослепления".

Не используйте произвольное выделение плиткой возле входной двери. Лучше – привязать швы плитки к конструктивным элементам. Например, к линии шкафа или края стены.

Не делайте хаотичную укладку плитки возле входной двери / Фото bude_good

О каких модных ремонтных решениях украинцы часто жалеют?

Популярное не всегда полезно. Во время ремонта украинцы часто следуют трендам, забывая о практичности. Строитель и волонтер назвал решения, о которых люди часто потом жалеют. Это бетонный потолок, шведская стенка, черная глянцевая плитка в ванной, отдельно стоящая ванна, напольный радиатор, ролеты на все окна, душевая без бортика, межкомнатные двери-купе.