Ремонтно-строительная компания "Будет хорошо" собрала самые распространенные ошибки, которые случаются в разных зонах интерьера: ️при входе, на кухне ️и в жилых комнатах, передает 24 Канал.
Каких распространенных ошибок следует избегать во время ремонта?
Дизайнеры сказали, чего не стоит делать во время ремонта.
Не планируйте интерьер без зон хранения: Гардероб или встроенные шкафы помогут избежать беспорядка и сохранить стиль пространства.
Не планируйте детскую без мест для хранения "на вырост". Предусмотрите полки для книг и отдельную зону для канцелярии – тогда комната будет оставаться удобной надолго.
Не используйте темные цвета без подсветки. Добавьте локальное и контурное освещение. Это подчеркнет оттенки и создаст баланс в пространстве.
Не монтируйте LED-ленту без рассеивателя. Благодаря ему освещение станет равномерным и мягким, подчеркивая интерьер без эффекта "ослепления".
Не используйте произвольное выделение плиткой возле входной двери. Лучше – привязать швы плитки к конструктивным элементам. Например, к линии шкафа или края стены.
Не делайте хаотичную укладку плитки возле входной двери / Фото bude_good
О каких модных ремонтных решениях украинцы часто жалеют?
Популярное не всегда полезно. Во время ремонта украинцы часто следуют трендам, забывая о практичности. Строитель и волонтер назвал решения, о которых люди часто потом жалеют. Это бетонный потолок, шведская стенка, черная глянцевая плитка в ванной, отдельно стоящая ванна, напольный радиатор, ролеты на все окна, душевая без бортика, межкомнатные двери-купе.