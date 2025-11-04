Дизайнер интерьера Владислав Шевко рассказал, сколько розеток должно быть на кухне, передает 24 Канал.

Сколько розеток нужно на кухне?

Розетки, о которых нельзя забыть:

для встроенной техники: холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф, вытяжка, микроволновка.

для рабочей зоны (фартука): чайник, тостер, кофеварка, блендер, миксер, зарядка для телефона.

под столешницей или в шкафах для подсветки, встроенных Wi-Fi выключателей, систем очистки воды и т.д.

отдельная линия для варочной поверхности.

в зоне отдыха, если на кухне есть диван или планируется – для зарядки гаджетов или подключения лампы.

у обеденного стола – если обычно работаете за ним с ноутом или заряжаете технику.

TV-зона на кухне – если вы планируете телевизор или аудиосистему, не забудьте о розетках и для этого.

И еще: оставьте хотя бы 1 – 2 запасные розетки. Они всегда пригодятся – со временем появляется новая техника, о которой сегодня вы даже не думаете.

На кухне нужно много розеток / Фото Pexels

Сколько розеток надо в ванной комнате?

В ванной обычно ставят только 1 – 2 розетки возле зеркала, но современной технике этого мало. Ванная – помещение с повышенной влажностью, поэтому важно не только удобство, но и безопасность. Итак, минимум должно быть 2 розетки (для фена, электробритвы, стиральной машины). Оптимально – 3 – 5.