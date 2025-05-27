В то же время ванная комната является помещением повышенной влажности, поэтому вопрос безопасности здесь не менее важен, чем удобство. Сколько розеток нужно делать в ванной, где их размещать и каких норм придерживаться, рассказываем 24 Канал.

К теме Удобство и безопасность: как рассчитать количество розеток для кухни

Оптимальное количество розеток

В среднестатистической ванной комнате достаточно от 2 до 5 розеток. Количество зависит от площади, набора техники и привычек жильцов.

Минимум – 2 розетки: для фена, электробритвы, плойки и для стиральной машины или сушилки.

Оптимальный вариант – 3 – 5 розеток:

1 – 2 розетки возле зеркала для ежедневных нужд,

отдельная розетка для стиральной машины,

дополнительные точки для бойлера, полотенцесушителя, мебельной подсветки или умного зеркала,

резервная розетка для будущей техники (например, электросушилки для обуви).

Безопасное расположение

Электромонтаж в ванной регулируется определенными нормами. Основные правила:

Влагозащищенность: все розетки должны иметь степень защиты не ниже IP44, а лучше – IP54 (с крышками или во влагозащищенном корпусе).

Расстояние от источника воды: не ближе 60 сантиметров до ванны или душевой кабины. Также розетки нельзя устанавливать над ванной или в самой душевой зоне.

Заземление обязательно – все розетки должны быть трехконтактными с заземляющим контактом.

Подключение через устройство защитного отключения – это обезопасит от поражения током в случае замыкания.

Дополнительные советы

Планируйте свои розетки с запасом. Лучше установить одну лишнюю розетку, чем потом использовать тройники во влажной среде.

Также предусмотрите отдельную линию для мощной техники: стиральная машина, сушилка или бойлер должны быть подключены отдельно, желательно с собственным автоматом в щитке.

Кроме того, если вы пользуетесь электронными зубными щетками или заряжаете другие гаджеты, розетки с USB могут быть удобными.

К слову, хоть в среднем стоит ориентироваться на 3 – 5 точек питания в разных комнатах, дома всегда есть розетки, об установке которых всех забывают.