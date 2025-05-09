Какие розетки часто забывают поставить – сообщает 24 Канал со ссылкой на @blink.design.

Важно Можно спровоцировать пожар: какие приборы никогда нельзя подключать к одной розетке

О каких розетках часто забывают

Проектируя электросеть в доме, большинство владельцев забывают спланировать розетки не в слишком типичных местах или для приборов, о которых редко кто вспоминает. Так, следует учесть, что отдельные розетки надо для:

Wi-Fi роутера

Лучше всего такую розетку ставить в электрощитовой, чтобы роутер не создавал визуального шума в интерьере.

Очистителя или увлажнителя воздуха

Очиститель и увлажнитель воздуха стал настоящим мастхэвом в современной жизни, поэтому обязательно следует позаботиться о розетках для них.

Робота-пылесоса

Для ручного пылесоса, который сейчас стал очень популярным, и робота-пылесоса следует продумать отдельную розетку. Их можно удобно обустроить в гардеробной, где пылесосы могут храниться в будущем.

Гирлянда для елки

В гостиной следует позаботиться об отдельной розетке для гирлянды, а также другого праздничного декора. Это следует продумать заранее, чтобы потом не спотыкаться все рождественские праздники из-за удлинителей.

Рабочая зона

Если вы работаете из дома, то на стене возле стола или на подоконнике следует позаботиться о розетках для компьютера или ноутбука.

Саундбар и игровые консоли

Для саундбара и игровых приставок следует также подготовить розетки. Их можно сделать скрытыми, чтобы уменьшить визуальный шум.

Техника для ухода за собой

Для зубных щеток, фенов, выпрямителей для волос можно сделать скрытые розетки в шкафах.

Как розетки поставить в доме: смотрите видео

К слову, умные розетки позволяют удаленно управлять электроприборами через приложения и голосовых ассистентов, а также настраивать сценарии, таймеры и расписания. Эксперты специально для 24 Канала рассказали, как выбрать такие розетки и где их лучше ставить.