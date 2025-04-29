Это не фантастика – это работа умной розетки. Эксперты Rozetka для 24 Канала объяснили, как такое простое устройство способно превратить обычную технику на часть системы "умного дома" без сложного монтажа или дорогих модулей.

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Как это работает

Умная розетка подключается к сети Wi-Fi и синхронизируется с мобильным приложением. Далее – только фантазия и потребности.

Включили утюг, вышли из дома и сомневаетесь, выключили ли его? Проверьте с телефона – и при необходимости отключите из любой точки мира.

Возвращаетесь с работы – а дома уже тепло. Просто задайте расписание для бойлера или кондиционера.

Хотите, чтобы свет в коридоре загорался вечером, а ночью не приходилось блуждать в темноте? Установите сценарий включения по времени или настройте его через датчик движения.

Уложили детей спать – и одним кликом на телефоне выключили ночник, обогреватель и поставили охранную систему на сигнализацию.

Как работает умная розетка: смотрите видео

Главные возможности умных розеток

Удаленное управление через приложение на Android или iOS

Голосовое управление через Google Assistant, Alexa или Siri

Программа сценариев – когда и как включить технику

Мониторинг потребления электроэнергии

Таймеры, расписания, автоматическое включение и выключение автоматическое включение и выключение

Защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания короткого замыкания

Детская защита и индикация нагрузки

Что выбрать

Для дома со многими устройствами лучше взять несколько розеток с поддержкой сценариев. Если ищете модель для влажной среды – обратите внимание на розетки с влагозащитой. Нужна точность? Выбирайте вариант с экраном и учетом потребления.

"Приобрел розетку для полотенцесушителя – теперь он включается только ночью, экономлю и не забываю выключить", "Настроил котел: включается за 2 часа до пробуждения. Теперь просыпаюсь в теплой квартире", – пишут клиенты Rozetka.

Поэтому, умные розетки – это бюджетный способ сделать свой дом не только удобным, но и экономным. И главное – все под контролем, даже когда вы далеко.

К слову, некоторые электроприборы следует выключать из розетки после каждого использования, чтобы сэкономить электроэнергию и защитить дом от пожара.