Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Важно Может вызвать пожар дома: распространенная ошибка с удлинителем, что представляет большую опасность

Настольные кухонные приборы

Возможно, вы не догадывались, но именно тостеры же одной из самых распространенных причин пожара на кухне. Вафельницы, фритюрницы, электросковородки, грили – все это следует сразу выключать из розетки, когда прибор не используется.

Электросвечи и приборы для нагрева

Классические свечи представляют риск возникновения пожара, поэтому все больше людей выбирают электросвечи, считая их безопасными. Однако они также могут представлять угрозу, поэтому их следует постоянно выключать. Это касается и приборов с нагревательными элементами для растапливания масла или приготовления фондю – их всегда следует выключать из розетки.

Обогреватели

В холодные месяцы года небольшой обогреватель может помочь согреться. Однако он также может представлять серьезную опасность, если его оставить включенным без присмотра. Поэтому, никогда не оставляйте обогреватель включенным, ведь он может стать причиной пожара.

Фены и другие приборы для укладки волос

Поскольку феном обычно пользуются в ванной комнате, то подключенный к розетке прибор представляет серьезную опасность. Надо обязательно следить, чтобы на прибор не попала вода, чтобы не произошло замыкание и не вспыхнул пожар.

Это распространяется и на другие приборы для укладки волос. Все плойки, выпрямители всегда следует выключать из розетки, если они не используются.

Ранее специалисты также рассказали, как правильно пользоваться удлинителями. Дело в том, что удлинители могут стать причиной пожара или замыкания, поэтому их следует использовать с осторожностью.