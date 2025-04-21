Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

Важливо Може спричинити пожежу вдома: поширена помилка з подовжувачем, що становить велику небезпеку

Настільні кухонні прилади

Можливо, ви не здогадувалися, але саме тостери ж однією з найпоширеніших причин пожежі на кухні. Вафельниці, фритюрниці, електросковорідки, грилі – все це слід відразу вимикати з розетки, коли прилад не використовується.

Електросвічки та прилади для нагріву

Класичні свічки становлять ризик виникнення пожежі, тому все більше людей обирають електросвічки, вважаючи їх безпечними. Однак вони також можуть становити загрозу, тому їх слід постійно вимикати. Це стосується і приладів з нагрівальними елементами для розтоплення масла чи приготування фондю – їх завжди слід вимикати з розетки.

Обігрівачі

У холодні місяці року невеликий обігрівач може допомогти зігрітися. Однак він також може становити серйозну небезпеку, якщо його залишити ввімкненим без нагляду. Відтак, ніколи не залишайте обігрівач увімкненим, адже він може стати причиною пожежі.

Фени та інші прилади для вкладання волосся

Оскільки феном зазвичай користуються у ванній кімнаті, то підключений до розетки прилад становить серйозну небезпеку. Треба обов'язково стежити, аби на прилад не потрапила вода, щоб не сталося замикання та не спалахнула пожежа.

Це поширюється й на інші прилади для вкладання волосся. Усі плойки, випрямлячі завжди слід вимикати з розетки, якщо вони не використовуються.

Раніше фахівці також розповіли, як правильно користуватися подовжувачами. Річ у тім, що подовжувачі можуть стати причиною пожежі чи замикання, тому їх слід використовувати з обережністю.