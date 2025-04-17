Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, однією з найбільших помилок, яку можна зробити при виборі подовжувача, є використання неправильного калібру проводу для конкретного рівня потужності. Це може призвести до перегріву шнура і навіть до пожежі. Як правильно обирати подовжувачі, зважаючи на потужність пристроїв, які ви плануєте підключати, розповідаємо далі.

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Що таке калібр подовжувача і чому він важливий

Кожен подовжувач має певний калібр дроту, який є важливим фактором при його використанні. Калібр визначає товщину дроту, що, своєю чергою, впливає на його здатність проводу струм.

Чим менше число калібру, тим товще дріт і тим більше струму він може переносити. Наприклад, дріт з маркуванням 16 AWG є найменшим калібром для побутових подовжувачів, і він підходить для невеликих навантажень.

Для пристроїв, що споживають велику кількість енергії, потрібні більш товсті дроти, наприклад, 12 AWG або навіть 10 AWG.

Ризики використання неправильного калібру

Якщо ви підключаєте потужні прилади, наприклад, фен або електроінструмент, до подовжувача з калібром 16 AWG, він може перегрітися, оскільки не здатен ефективно переносити великий струм. Це створює потенційну небезпеку перегріву проводів і навіть пожежі.

Якщо ж ви використовуєте більш товсті шнури для легких приладів, це не буде проблемою, але варто враховувати, що великі калібри потребують більшої сили струму, що може призвести до неефективності або навіть втрати енергії.

Правильний вибір подовжувача для різних приладів

Перед тим як під'єднати будь-який прилад до подовжувача, перевірте його енергетичні потреби. Наприклад, якщо ви підключаєте до розетки фен, вам слід використовувати подовжувач з калібром 12 або 10 AWG. Для менш потужних пристроїв, таких як лампа або зарядний пристрій для телефону, буде достатньо 16 AWG. Загалом розподіл може виглядати так:

16 AWG – підходить для легких навантажень, таких як освітлення або зарядні пристрої.

14 AWG – оптимальний для середніх навантажень, таких як телевізори чи комп'ютери.

12 AWG – підходить для інструментів та електричних пристроїв середньої потужності.

10 AWG – найкращий варіант для важких умов експлуатації, таких як підключення потужних електроінструментів.

Як виглядають різні подовжувачі: дивіться відео

Значення довжини подовжувача

Довжина подовжувача також є важливим фактором при виборі. Чим довший шнур, тим більший опір має струм, що проходить через нього. Це може призвести до падіння напруги, що негативно впливає на роботу підключеного пристрою. Для довгих шнурів варто обирати подовжувачі з товстішими проводами – меншим калібром. Відповідно, чим коротший шнур, тим менше падіння напруги й більша ефективність.

Безпека та довгострокове використання подовжувачів

Подовжувачі призначені тільки для тимчасового використання. Використовувати їх постійно або для підключення потужних пристроїв на тривалий час – небезпечно. Подовжувачі повинні забезпечувати лише тимчасове живлення, і їх не можна використовувати замість стаціонарної електричної проводки.

Як знайти відповідний подовжувач

Щоб вибрати правильний подовжувач, звертайте увагу на його маркування, яке містить інформацію про потужність (у ватах) і калібр дроту.

Інколи на упаковці подовжувача є рекомендації щодо того, для яких пристроїв і при якій потужності він підходить.

Приділивши час правильному вибору, ви зможете убезпечити свій дім від неприємностей, таких як перегрів або пожежа.

До слова, далеко не всі прилади загалом можна приєднувати до подовжувачів. Деякі побутові пристрої ніколи не слід вмикати таким чином через ризик пожежі та пошкодження техніки.